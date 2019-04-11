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İnegöllü mobilyacılar İtalya’ya uçtu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 9-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İSALONİ Milano Mobilya Fuarı’na uçak kaldırdı.

11 Nisan 2019 Perşembe 15:42
İnegöllü mobilyacılar İtalya’ya uçtu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 9-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen İSALONİ Milano Mobilya Fuarı’na uçak kaldırdı.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), İnegöl’den her yıl çok sayıda mobilyacının talep gösterdiği İtalya Milano’daki "Salone del Mobile Milano" Mobilya Fuarına yönelik uçak kaldırdı. Çok sayıda mobilyacının iştirâk ettiği organizasyon sayesinde İnegöllü mobilyacılar 11-14 Nisan tarihleri arasında fuarı gezerek sektörün yeniliklerini inceleme fırsatı bulacaklar.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Türkiye’de mobilyanın başkenti olan ilçemizin mobilyacılarına yönelik bir yurtdışı fuar organizasyonumuzu daha hayata geçirdik. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi olan İtalya Milano ‘Salone del Monile Milano’ Mobilya Fuarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de odamız öncülüğünde bir gezi tertipledik. İnegöllü mobilyacılarımız ile birlikte Yenişehir Havalimanı’ndan kalkan uçakla İtalya’nın Milano şehrine vardık.14 Nisan tarihine kadar sürecek olan gezimizde Salone del Mobile Milano Mobilya Fuarı’nda yer alan dünyaca ünlü markaları ve yeni trend ürünleri inceleme fırsatı bulacağız. İlçemiz mobilyacılarımızın sektörün yenilikleri ve gelişmeleriyle buluşmalarını önemsiyoruz. Bu fuarda yalnızca yeniliklere şahit olmayı değil ticari bağlantılar kurmayı da hedefliyoruz. Gezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 15:42
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