0553 313 94 23

İnegöl’de deprem tatbikatı

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından İnegöl ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:19
İnegöl’de deprem tatbikatı

Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından İnegöl ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


İnegöl’de "Bölgesel Masa Başı ve Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’un yanı sıra İnegöl kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve kurum müdürleri de katıldı. Özsoy, "Allah kimseye deprem felaketi vermesin. Ben Erzurum Aşkale Kaymakamı iken deprem geçirdim. Deprem anı ile deprem tatbikatı tamamen birbirinden ayrı. Bizim 26 hizmet grubumuz var. Bu 26 hizmet grubunun ayrı görevleri var. Olağanüstü bir durumda bu gruplarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını sür’atle karşılamaktır. Hizmet gruplarını dinamik halde bulundurmak ve birbirleriyle koordinasyonlarını sağlamak mühim. Yapılan tatbikatta görülen o ki kurulan bu çadır yetersiz. Yani daha büyük bir çadırın kurulması gerektiği ortaya çıktı" dedi.


İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Türkiye’de her an yaşayabileceğimiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Muhtemel bir depremde yapılması gerekenler için bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Daha önceki depremlerde baktığımızda ekipler bir apartmanla bir hafta uğraşırken, şimdi ise hizmet gruplarımız ne yapacaklarını iyi biliyor. Çoğu gönüllü olarak yapıyor, dolasıyla artık milletimiz şuurlandı" diye konuştu.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaptığı konuşmada, "Cep telefonlarımıza bugün İnegöl’de 5,5 şiddetinde bir deprem olmuştur diye bir mesaj düştü. Allah yaşatmasın, gerçek de olabilirdi. Fay hatları her yerde var. Donanımlı insanlar yetiştirebilsek bu şehrimiz adına büyük bir kazançtır"diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri çadırları ziyaret ederek hizmet gruplarının çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell’den hayvancılıkta "akıllı küpe"çözümü
    1. Turkcell’den hayvancılıkta "akıllı..
    2. Akaryakıtın geleneksel lideri Petrol..
    3. Özlem Köle’ye milli davet
    4. İçişleri Bakanı Soylu:..
    5. Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş..
    6. Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar
    7. Polis Akademisi sorularının..
    8. Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisi’nde..
    9. Karasu Çayı Mardin’de turizminin yeni..
    10. ANSİAD, Girişimciliğin ortak dili..
    11. LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı
    12. Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk..
    13. Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı..
    14. Binali Yıldırım'dan ortak yayın..
    15. "Abe ara buluculuk konusunda ümitli..
    16. İklim değişikliği 10 yılda dünya..
    17. Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik..
    18. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    19. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    20. Dermal dolgular ile gençleşin
    21. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    22. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    23. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    24. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    25. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    26. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    27. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    28. Borsada endekslerin değişimi
    29. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    30. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!