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Yerel İneğiyle belediyeyi bastı
Yerel

İneğiyle belediyeyi bastı

Bursa'da bir adam, kaçak yaptığı belirtilen ahırı yıkılınca yanındaki inekle birlikte belediye binasını bastı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 07:39:00 -
İneğiyle belediyeyi bastı

Edinilen bilgiye göre Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak yaptığı iddia edilen ahırını yıktı. Yıkıma sinirlenen Ü.Y. geçtiğimiz pazartesi günü Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı.

İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.'ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı.

Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan yapı kontrol müdürü A.P.'nin de darp raporu alıp şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polisin başlattığı tahkikat sürüyor.

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