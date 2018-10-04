İnce bile, Kılıçdaroğlu'nun 'kriz çığırtkanlığına' isyan etti!

CHP'li Muharrem İnce, partisinin ekonomik kriz çığırtkanlığını eleştirdi. İnce, "Şuna katılmıyorum: Ekonomik kriz var, şimdi faturalar ödenmeyecek. Kışın bitiminde ekonomi dip yapacak ve oylar CHP’ye akacak. Bu hayal. Sen gereğini yapmalısın" dedi.

Cumhuriyet'te konuşan Muharrem İnce, Mart 2019'da yapılacak seçimlerde davet gelsin veya gelmesin CHP için çalışacağını söyledi. Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe de değinen İnce, şunları söyledi:

"Sen gereğini yapmalısın"

- Şuna katılmıyorum: Ekonomik kriz var, şimdi faturalar ödenmeyecek. Kışın bitiminde ekonomi dip yapacak ve oylar CHP'ye akacak. Bu hayal. Sen gereğini yapmalısın. Türkiye'de demokrasi yok diyorsak, önce CHP'de demokrasiyi var etmeliyiz.

"Aday sandıktan çıkmalı"

-‘Benim partim 259 bin kişinin önüne sandığı koydu buradan aday çıkardı' dersek inandırıcı oluruz. İstanbul'da 259 bin kişi adayı seçtiğinde onu ben seçtim diyecek, benim adayım diyecek. Atama birisi olmayacak. Biz çıkış olabiliriz. Nefes aldırabiliriz, Türkiye'ye de partiye de.