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Gündem

İmha edilen Pantsir, Trablus’ta sergilendi: Lider Erdoğan’a selam olsun

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus'ta sergiledi. Libyalı Yusuf Hammude yaptığı açıklamada, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:48:00 - 2020-05-21 12:50:44
İmha edilen Pantsir, Trablus’ta sergilendi: Lider Erdoğan’a selam olsun

Libya hükümeti, orduya bağlı hava unsurları tarafından imha edilen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinden birisini başkent Trablus'ta sergiledi. Libyalı Yusuf Hammude yaptığı açıklamada, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz" dedi.

Libya 17 Şubat devriminin simgelerinden Şehitler Meydanı'nda getirilen Pantsiri görmek için binlerce Libyalı meydana akın etti.

Libyalı Yusuf Hammude, Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarını kazandıkları zaferlerden dolayı tebrik etmek ve onların sevinçlerine ortak olmak için Şehitler Meydanı'na geldiğini söyledi.

Libyalı kahramanların 72 saatte 8 Pantsir'i imha ettiğini anlatan Hammude, bu zaferin her şeyden önce Allah'ın yardımıyla kazanıldığını, Libya halkının da diğer halklar gibi özgür bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu bildirdi.

"Lider Erdoğan'a selam olsun"

"Bize yardım edenleri Allah muvaffak eylesin" diyen Hammude, "Lider Erdoğan'a selam olsun, kimse yardım etmezken o bize tam zamanında yardım elini uzattı. Libya halkı olarak ona hayır dua ediyoruz." dedi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu da Şehitler Meydanı'na gelerek oradakileri selamladı.

Meydanda bulunanlar "Mismari korkak, Kununu meydanda", "Biz teslim olmayız, ya zafer ya ölüm", "Bu meydanı Hafter sadece rüyasında görecek" şeklinde sloganlar attı.

Şehitler Meydanı'na getirilen Pantsirin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gayrimeşru Hafter milislerine temin ettiği ve Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde vurulanlardan biri olduğu belirtildi.

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