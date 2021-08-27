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Ekonomi IMF’yle anlaşma imzalanmadı, program ilişkisine girilmedi
Ekonomi

IMF’yle anlaşma imzalanmadı, program ilişkisine girilmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca IMF SDR (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 13:32:00 -
IMF’yle anlaşma imzalanmadı, program ilişkisine girilmedi

Ayrıca “Türkiye’ye IMF’de kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF’yle bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır” denildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı basın ile yayın kuruluşlarında IMF SDR tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı kaydedildi.

Koşulsuz rezerv desteği

Türkiye’nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğuna işaret edilen açıklamada ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0.98 sermaye payı bulunduğu hatırlatıldı. IMF’nin 23 Ağustos 2021’de Covid-19 salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek için toplam 650 milyar dolarlık koşulsuz rezerv desteği sağladığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD’ye 112.9 milyar dolar, Almanya’ya 36 milyar dolar, Güney Afrika’ya 4.15 milyar dolar tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF’yle bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF’nin internet sitesinden (https://www. imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir.”

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