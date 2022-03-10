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Dünya IMF'den Ukrayna kararı
Dünya

IMF'den Ukrayna kararı

IMF Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketinin onaylandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 07:21:00 -
IMF'den Ukrayna kararı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ukrayna için 1.4 milyar dolarlık bir acil yardım paketinin onaylandığını duyurdu.

Yardım paketinin acil ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için oluşturulduğu açıklandı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Savaş bitip, kapsamlı bir hasar tespiti yapıldığında, yeniden inşa için daha büyük bir pakete ihtiyaç olacağını" söyledi.

Dünya Bankası da hibe ve kredilerden oluşan yaklaşık 800 milyon dolarlık bir paket açıklamıştı.

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