IMF’den bomba Türkiye kararı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
IMF, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl yüzde 3'e yükseltti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Temmuz 2023 sayısını, "Kısa Vadeli Dayanıklılık, Kalıcı Zorluklar" başlığıyla yayımladı.
Raporda, Covid-19 salgınından ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonraki küresel toparlanmanın yavaşladığına işaret edilerek, geçen yılki büyümeyi engelleyen güçlerin sürdüğüne dikkati çekildi.
Türkiye'nin büyüme tahmini, 2023 için yükseltildi
Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.
IMF'nin nisandaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.
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