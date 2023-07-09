IMEI kayıtlarında tarihi rekor

Dolar kurundaki dalgalanma ve ülkemizdeki vergiler, akıllı telefon fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Pek çok kişi ise bu duruma yurt dışından telefon alarak çözüm buluyor. Ancak yakın zamanda IMEI kayıt ücretinin 6 bin TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması, bu durumu biraz zorlaştırdı. Pek çok vatandaş, zamlı ücreti ödememek için soluğu sınır kapılarında ve e-Devlet’te aldı. Ancak bazı kullanıcılar, kayıt işlemini tamamlamasına rağmen sorunlar yaşadı. Yetkililerden aldığımız duyumlar, bu telefonların akıbetini ortaya çıkardı.

Zamlardan etkilenmek istemeyen pek çok vatandaş hızlı bir şekilde ya mevcut haklarını kullanarak ya da sınır komşumuz olan ülkelere gir-çık yaparak telefonlarını kaydettirdi. Bunun sonucunda aldığımız duyumlara göre 7 Temmuz 2023 tarihinde yapılan telefon IMEI kayıt sayısı neredeyse 2023 yılında yapılan kayıt sayısına eşitlendi. Bu da ülkemizdeki kayıtsız telefon sayısını gözler önüne serdi. Ancak bu yoğunluğu bazı teknik sıkıntılar da takip etti.

Bildiğiniz üzere kayıtların ardından pek çok kişi, sosyal medyada telefonlarının hala açılmadığını söyledi. Yine de genel tabloya bakacak olursak bu durum oldukça normal. Yine aldığımız duyumlara göre, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen kayıtların ardından eşleştirme işlemleri otomatik olarak sağlanıyor. Ancak bu kadar çok talep olan bir durumda sistemde bazı aksaklıklar olması çok da şaşırtıcı değil.

Ayrıca, eşleştirme işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleşiyor. İlk aşama BTK tarafından ikinci aşama ise ilgili operatörce yapılıyor. Bunun olabilmesi için ise sistem tarafından gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani aynı gün yurt dışında gir-çık yapmanız sistemdeki aşırı yoğunluk ile birleşince bir aksamaya neden olmuş gibi görünüyor.

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