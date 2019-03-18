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İmanla cepheye koştular, geri dönmediler

Yediden yetmişe, okumuşundan köylüsüne kadar koca bir millet vatanı müdafaa için yola çıktı ve bir daha geri dönmedi. Vatan için kellesini koltuğuna alan ve imanını pusat yapan tıbbiyeli öğrenciler de Çanakkale’de şehit düştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
İmanla cepheye koştular, geri dönmediler

 Haber Merkezi 

Müslüman Türk milletinin büyük bir varoluş mücadelesi verdiği ve destanlaşan bir zafer kazandığı Çanakkale Savaşı’na 7’den 70’e halkımızın her ferdi katıldı. Ülkemizin geleceği olan kalem erbabı gençlerimiz de Çanakkale’ye gönüllü gitti ve bir daha dönemedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de bu gerçeğe dikkat çekerek, tıbbiyenin o dönemde tek bir mezun veremediğine işaret etti. Öte yandan, Galatasaray, Konya ve İzmir liseleri de aynı dönemde mezun vermezken, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya ve Denizli’de de birçok öğrenci savaşa iştirak etti.

Vatan uğruna serden geçtiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl, tıbbiye öğrencilerinin Çanakkale cephesinde düşmana karşı verilen destansı mücadelede yerini aldığını belirtti. 1915 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelerdeki değişik hastanelere dağıtıldıklarını anlatan Erdöl, “1915 yılında tüm hocaların ve öğrencilerin askeri birliklere dağıtılması nedeniyle Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane bir yıl kapalı kaldı ve burası Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak hizmet verdi. 1. Dünya Savaşı boyunca toplam 765 tıp öğrencisinden 346’sı şehit düştü ve geri dönemedi. 1915 yılında Tıbbiye’ye kaydolan 1. sınıf öğrencilerinin tamamı Çanakkale’de şehit düştü ve bu nedenle de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 1921 yılında hiç mezun veremedi” ifadelerini kullandı.

Birçok okul mezun veremedi

Sadece tıbbiye öğrencileri değil, ülkemizin birçok noktasındaki lise de mezun veremedi. Galatasaray, Konya, İzmir, Edirne, Trabzon, Kastamonu, Konya ve Çapa Öğretmen Lisesi’nin öğrencileri de şehadet şerbetini yudumladı. Savaşa katılanların kayıtları incelendiğinde, Bursa, Ankara, Kayseri, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Kütahya, Denizli’de okuyan lise öğrencilerinin birçoğunun şehit olduğu gün yüzüne çıkıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
  1. Trabzon
  2. Kütahya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. Kastamonu
  6. İzmir
  7. Edirne
  8. Denizli
  9. Bursa
  10. Bolu
  11. Bilecik
  12. Balıkesir
  13. Ankara
  14. Müslüman Türk milleti
  15. Çanakkale Savaşı
  16. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
  17. Galatasaray
  18. tıbbiye öğrencileri
  19. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
  20. Hilal-i Ahmer Hastanesi
  21. 1. Dünya Savaşı
  22. Çapa Öğretmen Lisesi

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