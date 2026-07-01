İman varsa imkan da vardır! 40 metre yüksekte namaz kıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Altındağ'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü, yerden yaklaşık 40 metre yüksekte namaz kıldı.
Ankara’da bir vinç operatörü, ezan okununca çalıştığı vincin üzerinde namaza durdu.
Altındağ ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti. Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör, daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.