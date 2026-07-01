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Yaşam İman varsa imkan da vardır! 40 metre yüksekte namaz kıldı
Yaşam

İman varsa imkan da vardır! 40 metre yüksekte namaz kıldı

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara Altındağ'da bir inşaatta çalışan vinç operatörü, yerden yaklaşık 40 metre yüksekte namaz kıldı.

Ankara’da bir vinç operatörü, ezan okununca çalıştığı vincin üzerinde namaza durdu.

 

Altındağ ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti. Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 40 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör, daha sonra çalışmasına devam etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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