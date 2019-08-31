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İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımına uydurduğu "Seçim öncesi işe girenleri çıkardık" kılıfı yalan çıktı. Mağdur olan işçiler yalanın belgesini işe giriş tarihleriyle birlikte ortaya koyarken İmamoğlu baskısına isyan etti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı

Seçimden önce kimseyi işten çıkartmayacağının sözünü vermesine rağmen 4 günde binlerce kişiyi işten atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile işçi kıyımı had safhaya ulaştı. İBB'den yapılan ve çıkarılan işçilerin "seçim öncesi ve iki seçim arasında işe girdiği" yönündeki açıklama ise yalan çıktı.

İmamoğlu işçilerle dalga geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise işçi kıyımına yönelik artan tepkiler sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun yaptığı açıklamada, "Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır" ifadelerini kullandı.

Ancak bu açıklamayı işten atılanlar işe giriş belgelerini göstererek yalanladı. İşten çıkarılan eski çalışanlar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar çıkarılan işçilerden büyük bir bölümünün İBB'de 10 yıllık çalışan olduğunu ortaya koydu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün belediye önünde eylemlerini sürdüren işçilerin temsilcileri ile bir görüşme yaptı. İmamoğlu, 'Seçim öncesi işe girenleri çıkardık' yalanını bu kez işçilerin gözlerine baka baka yineledi. İşçilere dalga geçer gibi de, "İşinizin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim" dedi.

"Nerede adalet"

İBB'de işten çıkartılan işçiler geceyi Saraçhane'de geçirdi. İşten çıkarılan Sadetin Özgün, "Buradaki kişiler alnının teriyle çalışan, hiçbir koşul altında işini bırakıp gitmeyen kişiler. 3 gündür perişan haldeler. Hangi hukukta, adalette var. Hani verdiği sözler? Nerede adaleti?" dedi.

Ahmet Haşim Zamur ise, "İşten çıkarıldın hadi güle güle hem de bir SMS'le. Ne imza attım ne savunmam alındı. Böyle bir şey özel sektörde bile olmaz. Hayatımda ilk kez 3 gündür anti-depresan ilaç kullanıyorum" diye konuştu.

"5 aylık değil 10 yıllık çalışanım"

İşte İBB'den yapılan açıklamayı yalanlayan işçilerin söyledikleri:

İsmail Er: İBB'de 8 yıl 9 aydır çalışıyorum. Alanımda yüksek lisans yapıyorum. Sadece yeni girenleri çıkardık diyerek olayın üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Hiç gerekçe göstermeden işten çıkarıldım.

Emre Bozkus: 2014'te başladım göreve senelik izindeyken hiçbir gerekçe olmadan fesih ettiğinizi telefonla bildirdiniz. Milleti yine yalan bilgilerle yanıltmayın. Siyaset dürüstlüğü gerektirir.

Mihriban Çetinel: Önce yalan söylediniz. Sonra bize hakaret ettiniz. Şimdi de emeğimizi hiçe sayarak yaptığınız bu haksızlığın üstünü bir yazıyla kapatmaya çalışıyorsunuz. Medya A.Ş'de işe giriş tarihim 21.12.2017'dir. Gözünü kulağını bu zulme kapatanlar bakabilir.

Nihat Çalık: Son 6 ay içerisinde girenleri çıkardığınızı söylüyorsunuz ancak ben 13 senelik çalışanım ve işime son verildi. Son 5 ayı Medya A.Ş'de çalıştığım için işimden oldum. Bu nasıl oluyor?

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu

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