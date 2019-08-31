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İmamoğlu'nun seçim vaadi yalan oldu! Topu birbirlerine attılar

Bin bir türlü vaatle CHP'den İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun ücretsiz servis vaadi için top genel merkeze atılırken, CHP kampanya sorumlusu, tanıtım videosu için "Sahte olabilir" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Torun ise CHP’nin böyle bir vaadinin olmadığını ileri sürdü.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:33
İmamoğlu'nun seçim vaadi yalan oldu! Topu birbirlerine attılar

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vaatleri için hazırladığı reklam filmleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile genel merkezi karşı karşıya getirdi. İmamoğlu'nun öğrenci servislerine yüzde 13'lük zam yapmasıyla birlikte akıllara CHP'nin öğrenciler için verdiği vaatlerin videosu geldi.

İmamoğlu tarafı: Bizim öyle bir vaadimiz yok

Akşam Gazetesi, İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'a, "İstanbul’da öğrenci servislerine yüzde 13 zam yapıldı. Seçim vaatleri arasında ilkokul öğrencilerine ücretsiz servis olacaktı" sorusunu sordu. Ongun da, "Ekrem Bey'in kendi ağzından böyle bir vaadi yok. Bizim seçim vaatlerimiz internet sitemizde duruyor. O videoyu CHP kampanya yöneticisi Ateş İlyas Başsoy'a soracaksınız" diyerek topu genel merkeze attı.

CHP yönetimi: Sahte olabilir

CHP'nin yerel seçim kampanya sorumlusu Ateş İlyas Başsoy, CHP'nin resmi Youtube kanalından yayımlanan videoyla ilgili Akşam Gazetesine şu açıklamayı yaptı: "31 Mart seçimleri öncesinde hazırlanan videoları ben yaptırdım. Önceki gün Murat Ongun beni 'Ücretsiz servis' başlığıyla yayımlanan videoyla ilgili aradı. Bu videodan haberim yok. Biz hazırlasaydık bilirdim. Bizim dışımızda biri hazırlamış. Youtube kanalına nasıl koyulduğunu ise bilmiyorum. Yalnız video 'Fake (sahte)' olabilir. Bu videoyu CHP'den kimin hazırladığını da kimse bilmiyor" diye konuştu.

CHP'den ikinci açıklama: Böyle bir vaadimiz yok

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Akşam Gazetesinin konuya ilişkin sorusuna danışmanı aracılığıyla yanıt verdi. Torun, İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun'un, "Ücretsiz servis Ekrem Bey'in vaadi değil" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "CHP'nin ne yerel seçim vaatlerinde ne de seçim bildirgesinde böyle bir vaadin bulunmadığını" aktardı. Olmayan vaadin CHP'nin resmi internet sitesinde nasıl yer aldığına ise açıklık getirmedi.

11 vaat videosu var

Seçimden 12 gün önce 19 Mart tarihinde CHP'nin resmi Youtube kanalından ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun 50 saniyelik "Martın sonu bahar" tanıtım videosu konuldu. Bu videonun altına da 13'er saniyelik 11 video yayımlandı. Ateş İlyas Başsoy tarafından hazırlatılan videoların başlıkları "Her mahalleye ücretsiz kreş", "Her çocuğun kapısına süt", "Bebeklere 6 ay ücretsiz tedavi" başlıklarıyla hazırlanan 11 vaat videolarından biri de "İlkokul öğrencilerine ücretsiz servis" vaadiydi. Aynı anda CHP'nin Youtube kanalına yüklenen bu videolar ortalama 200 ila 300 bin kişi tarafından görüntülendi.

(Akşam)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:33
  1. 31 Mart yerel seçimleri
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. öğrenci servisleri
  5. CHP

YORUM YAZ

  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 47 dk önce
    İkisinden biri yalan ya seçim öncesi yâda şimdi önemli değil ist bullu düşünsün.
  • ahmetahmet53 dk önce
    NAMUS VE SEREFIN 3 MAYMUNU OLUR MU? olur denirse herseyi meydandaciplak k.cli sebek gibi olur, millet goruyor unutmuyor digital donemdeyiz artik balik hafiza ve aillelerinibtehdit ettiginiz!!! tek sesli yandas medya yok...
  • MİLLİMİLLİ55 dk önce
    bunlar kendi söylediklerine kendileri inanmıyo ama bunlara bazı aptal millet inanıyo işte CHP BU KARDEŞİM BU ÇARK ÇARK ÇARKÇI KEMAL ÇARKÇI EKREM

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