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Gündem İmamoğlu'ndan vatandaşlara dev hizmet! Yakında spor salonları işsiz kalacak
Gündem

İmamoğlu'ndan vatandaşlara dev hizmet! Yakında spor salonları işsiz kalacak

İstanbullunun artık alışık olduğu görüntülere bir yenisi daha eklendi. CHP'li İBB'ye bağlı bir İETT otobüsü bugün bakımsızlıktan dolayı seyir esnasında arızalanarak yolda kaldı. Bunun üzerine araçtan inen yolcular otobüsü ittirerek hareket ettirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 15:57:00 - 2021-09-24 16:00:38
İmamoğlu'ndan vatandaşlara dev hizmet! Yakında spor salonları işsiz kalacak

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İETT otobüsleri arıza yapmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü bakımsızlıktan dolayı arıza yaparak yolda kaldı. Araçtan inen yolcular otobüsü ittirerek hareket ettirmeye çalıştı.

"Her şey çok güzel olacak" ve "Ulaşımı kolaylaştıracağız" vaadinde bulunup İstanbulluya otobüs ittiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlar isyan etti. Arızalardan bıkan vatandaşlar İETT otobüslerinin bakım ve onarım işlerini yapan CHP yandaşı firmaya ve o firmaya ihaleyi veren İmamoğlu'na adeta ateş püskürdü.

Öte yandan İstanbullunun hemen hemen her gün yolda kalan İETT otobüslerini itmesi sosyal medyada da gündem oldu. Beceriksiz ve işbilmez bir yönetim sergileyen İmamoğlu'nu ti'ye alan vatandaşlar, "İmamoğlu bu gidişle spor salonlarının işini elinden alacak" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Yorumlar

lütfi

Bunları kim aldı.Araştırılmalı.Yenilerinin alınması için kredi onayı neden bekletiliyor acaba?
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Ömer yılmaz

Süt bulamıyanlar ekmek alamıyanlar unutuldu mutlu azınlığın belediyesi olmaya başlanıldı çok süt içip çok ekmek yedikleri için eritmeleri lazım
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