İmamoğlu'na "PKK" şoku

Ekrem İmamoğlu'na kötü haber... PKK bağlantısı nedeniyle Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında şok bir gelişme yaşandı.

İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli gassalların da sanıkları arasında bulunduğu Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) hakkında açılan PKK davasında bomba gelişme. Davanın üçüncü duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun planlarını bozacak bir gelişme yaşandı.

DİAYDER davasının üçüncü duruşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlendi. DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB’de kadro verilmesi ve telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle Taşkın ve Saltık ifadeye çağrılmıştı.

İBB İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın, "DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile yardım talepleri için konuştuk. Yardım talepleri yerine gelmemiş ben de Sosyal Hizmetler’e bilgi verdim. Sosyal Hizmetler 300 destek kartı verebileceklerini söylemişti. Ben de onu ilettim" dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Başkanı Yavuz Saltık da yardım yapmak için “Muhtaçlık” ve “Açlık” olarak iki kriter olduğunu söyledi. İBB’nin yardım kartı olduğunu ve bu kartlara puan yüklendiğini söyleyen Saltık, “İBB yardım amaçla sadece bu kartı verebilir. Bu karttan nakit para çekilemez. Bu kart dışında bir kartımız yok. Yardımlaşma sadece bu kart ile yapılır. Bu uygulama bizden önceki dönemde başlamış bizim dönemimiz de de devam etti” dedi.

Kurumlara yardım etmek yasak

İBB’nin kurumlara yardım etmesinin yasak olduğunu ve DİAYDER’in de kurum olarak yardım almasının yasak olduğunu söyleyen tanık Saltık, “Ekrem Baran’ın bizden yardım talebine ilişkin doğrudan bir görüşmemiz olmadı. Ancak etrafında yardıma muhtaç insanlar olduğunu söyleyince, yardım başvurularına ilişkin sistemin nasıl çalıştığını anlattım. İBB’den yardım talebinde bulunan vatandaşın sisteme TC numarası ile başvuru yapması gerekir. TC numarasından sorgulama yapılarak baş vuru yapan kişinin mal varlığı araştırılır. Başvuru yapan kişinin gelirinin 560 TL’nin altında olduğu tespit edilirse yardım yapılır” dedi.

Saltık ve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusu kararı

Alınan tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme tanık olarak dinlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık’ın DİAYDER Başkanı olan tutuklu sanık Ekrem Baran ile telefon görüşmeleri olduğunu belirtti. Telefon içeriklerinin sosyal yardımların yönlendirilmesi konusunda olduğunu belirten mahkeme tanıklar Taşkın ve Saltık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başkanlığı’na ihbarda bulunmasına karar verdi.

Duruşmanın sonunda 2 tutuklu sanığın tahliyesine, 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.

Yavuz Saltık