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İmamoğlu 'zam'a doymuyor! İstanbul'a iki zam haberi daha!

Seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkartan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış yapıldığını açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:06
İmamoğlu 'zam'a doymuyor! İstanbul'a iki zam haberi daha!

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait ürün ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

Yeni bir zam haberi de BELTUR'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BELTUR’un restoran bölümüne ve kamu hastanelerindeki işletmelerine zam yapılmamıştır. Sadece sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olmuştur. Kamuoyuna saygı ile sunulur."

Suya yüzde 50 zam!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye Su fiyatları, farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira. 1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

"Zam değil finansal düzenleme"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:06
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar19 dk önce
    ho ho ho yanında ki büyük hizipci koçun elemanı değilmi. amaçülkeyui karıştırmak. meral ahnım temel bey iyi bakın siizn eseriniz bu. demokrasi ayağı ile açıklayamazsınız.o zaman size pkklı itleri niye ziyarete gitti kaç pkklı işe başlayacak onun hesabını sorarım. tövbe edin hizaya girin.
  • YasinYasin25 dk önce
    Ne yapacakti batık belediyeyi ayağa kaldırmak için yandasa peşkeş mı cekecekti yoksa seçim zamanı belediyeye torpilli işçi lerle mı doldurmuş ne yapmış zorunda olmasa yapar mıydı yapmazdı bir ton belediyeye sahip ak Parti'nin yaptığı hiç mi bir şey yok ki iki belediyeyle alakalı haber yapıp duruyorsunuz merak ediyorum ve tebrik ediyorum
  • ÖzgünÖzgün31 dk önce
    Doğalgaza bir ayda iki defa zam geldi herşey ateş pahası bunları gördünüz mü ?Çiftlik gibi kullanılan Belediyeler nasıl toparlanacak.Metro gelirlerini İBB den aldınız bunları yazdınız mı?Yerel yönetimleri güçlendirme planınız var ama Başkanları işlevsizleştirmek.Yazdınız mı sevgili Akit.
  • Ömer Ömer 31 dk önce
    Yoksa İmamoğlu gizli AKP'li mi ?
  • KustahKustah33 dk önce
    Zam değil guncellemedir o ,almadan vermek kime mahsus onuda bı zahmet cengiz ergune soruverin
  • PençePençe35 dk önce
    Zam konusunda akepe nin eline kimse su dökemez onlarıda yazsanıza en basit son yapılan sigara ve doğalgaz zammını siz varya siz yandaş medya en az akepe kadar sizde suçlusunuz dilsiz şeytanlar sizi
  • uyan tcuyan tc40 dk önce
    zam değilmiş fiat ayarlaması yapıyorlarmışGEÇÜÜÜÜÜRRRRRRRRRRRRRRRRR. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun içimizdeki vatan haini pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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