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Siyaset İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki
Siyaset

İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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'Suç örgütü lideri' Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken işten çıkardığı Yaşar Uçar, hırsızlıkla itham edilince bunalıma girmiş ve intihar etmişti. Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Turgut Uçar, yıllar sonra Ardahan’da İmamoğlu’nun en büyük destekçisi Özgür Özel ile karşılaşınca YP liderine sert tepki gösterdi. YP’liler acılı kadını susturmak içi kılı kırk yardılar.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ardahan’da Kadın Buluşması etkinliğine katıldı. Özel, Pazaryeri ve esnaf ziyaretinde bulundu.

İNTİHAR EDEN EMEKÇİNİN EŞİ ALANDAYDI

Özgür Özel, ziyaretini sürdürürken kendisini şok eden bir tepkiyle karşılaştı. Özel'e tepki gösteren kadının, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 'mobbing' nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürülen belediye çalışanı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar olduğu ortaya çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL BENİ DİNLEYECEK

Kalabalık içerisinde Özgür Özel'e seslenen ve Özel'in kendisini dinlemesini isteyen acılı eş, Yeni Partili milletvekilleri tarafından engellendi. "İki çocuğum babalarını ipte sallanırken gördü, İmamoğlu yüzünden. Niye kaçıyor tek başımayım" diyen Turgut Uçar, "Beni Özgür Özel dinleyecek" ifadelerini kullandı.

Yedi buçuk senedir eşinin ölümüyle ilgili iddianame beklediğini belirten acılı eş, kendisini tutan Yeni Partili vekilin, "Tamam ablacığım konuşacağız, ben de milletvekiliyim" demesi üzerine Turgut Uçar, "Sen nerenin milletvekilisin ya! Yedi buçuk senedir iddianame hazırlanmadı" sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLDUĞUNUZ UMURUMDA DEĞİL

Arzu Turgut Uçar, yanına gelen ve kendisini sakinleştirmeye çalışan diğer Yeni Partili milletvekillerine de "Ne olduğunuz umurumda değil" sözleriyle tepki gösterdi.

Kendisini tutan milletvekilinin sözleri üzerine Turgut Uçar, "Dinleyin o zaman, basın da dinlesin" diyerek vekillerle birlikte alanda ilerledi.

YAŞAR UÇAR'IN İNTİHARI

Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, Beylükdüzü Belediyesinde veznedar olarak çalışan Yaşar Uçar, "Zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla işten çıkarıldı.

Kendisine yöneltilen suçlama nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen evli ve 2 çocuk babası Uçar, yaşamına son verdi.

Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar, adli süreçte belediye tarafından delillerin karartıldığını iddia etti.

Kendisini asarak intihar eden Uçar'ın arkadaşları, İBB adaylığı sürecinde İmamoğlu'na tepki göstermişti. Bir Beylikdüzü Belediyesi çalışanı İmamoğlu'na, "Sana kafa atmak istiyorum" demişti.

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