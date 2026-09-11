Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu!

Amerikan basınına göre, Beyaz Saray'daki bazı üst düzey yetkililer ve uzmanlar, İran savaşının Trump'ın görev süresinin sonuna, Ocak 2029'a kadar uzayabileceği değerlendirmesini Trump'a iletti. ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında İran savaşının kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini söylemişti.

Trump, İran ile yürütülen savaşın kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından hemen sona ereceğini söylemişti.

Ancak, Amerika merkezli haber platformu Semafor’a göre Trump'ın bu değerlendirmesi, bazı üst düzey danışmanlarının ve uzmanların savaşın çok daha uzun sürebileceğine ilişkin öngörüleriyle çelişiyor.

Habere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dahil olmak üzere Beyaz Saray'daki üst düzey yetkililer, İran'ın ABD ablukasına ve diğer askeri yöntemlere direnebileceği ve çatışmanın Trump'ın görev süresinin sonuna, yani Ocak 2029'da görevi devredeceği güne kadar sürebileceği ihtimalini Trump'a aktardı.

Uzmanlar da İran ekonomisinin baskılara rağmen direnç gösterdiğine işaret ederek, Tahran'ın çatışmayı uzun süre devam ettirme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Foreign Affairs'te yayımlanan bir analizde, İran ekonomisinin bazı bölümlerinde ciddi daralma yaşanmasına rağmen "ülkenin savaşın maliyetlerini karşılamaya devam edebilecek kaynaklara sahip olduğu" belirtildi.