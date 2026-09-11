Trump’tan İran savaşı için dikkat çeken sözler: Yine olsa aynısını yapardım

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Fox’a konuşan Trump, İran’a yönelik askeri harekât kararının arkasında olduğunu belirterek, aynı şartlarla karşılaşması halinde yeniden aynı kararı vereceğini söyledi.

“PİŞMANLIK KELİMESİNE İNANMIYORUM”

İran’a karşı savaş başlatması nedeniyle pişman olup olmadığı sorulan Trump, kararını sorgulamadığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım.”

Trump, İran’ın nükleer kapasitesinin ABD tarafından ortadan kaldırıldığını öne sürerken, Tahran’ın nükleer silaha ulaşmasının ciddi bir tehdit oluşturacağını ileri sürdü.

İRAN’IN ABD ŞEHİRLERİNİ HEDEF ALABİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İran’ın nükleer silah elde etmesi halinde bunu kullanabileceğini öne süren ABD Başkanı, “Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı” ifadelerine yer verdi.

Trump, böyle bir senaryoda İran’ın önce İsrail ve Orta Doğu’yu, daha sonra ise ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.

SAVAŞIN BİTECEĞİ TARİHE İŞARET ETTİ

Trump, İran savaşının ne zaman sona ereceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı da yineledi. ABD’de kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimleri işaret eden Trump, çatışmaların seçimlerin ardından sona ereceğini söyledi.

Savaşın uzamasının kendi seçmen tabanında rahatsızlığa neden olduğu yönündeki değerlendirmelere de karşı çıkan Trump, destekçilerinin İran’ın nükleer silaha ulaşmasının engellenmesinden memnun olduğunu ifade etti.

“İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLMAYACAK”

Trump, “Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum” dedi.

Demokratları da hedef alan ABD Başkanı, İran’ın Demokratların üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını öne sürerek, “Aslında Demokratların İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak” ifadelerini kullandı.