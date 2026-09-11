ABD’den İran’ın finans ağına yaptırım! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran’ın Orta Doğu’daki faaliyetlerini finanse ettiği iddia edilen yapılara karşı harekete geçti.

Yaptırımların Ketaib Hizbullah ile Lübnan Hizbullahı’nı desteklediği belirtilen kişi ve kuruluşları hedef aldığı açıklandı. Bakanlık, söz konusu ağların İran’ın bölgedeki “istikrarsızlaştırıcı” faaliyetlerine zemin hazırladığını savundu.

KOMUTANLAR VE PARAVAN ŞİRKETLER LİSTEDE

Yeni yaptırım kararlarının Ketaib Hizbullah komutanları ile Haşdi Şabi içine sızdığı öne sürülen İran destekli unsurları kapsadığı belirtildi.

BAE ve Irak merkezli bazı paravan şirketlerin de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücüne silah ve mühimmat tedarik ettiği gerekçesiyle listeye alındığı bildirildi.

TÜRKİYE BAĞLANTILI ALTIN VE FİNANS AĞI

OFAC’ın hedef aldığı yapılar arasında petrol gelirlerini Lübnan Hizbullahı’na aktardığı ileri sürülen döviz büroları ve kuryeler de yer aldı.

Suriye ve Türkiye bağlantılı altın takası ile finans ağlarını yönettiği belirtilen kişiler de yaptırım listesine eklendi. Bakanlık, alınan kararların İran’ın en etkili vekil unsurlarının finansman merkezini hedeflediğini açıkladı.

İRAN’A YÖNELİK LİSANS POLİTİKASI SERTLEŞTİRİLDİ

İran’daki bir yazılım şirketine danışmanlık hizmeti vererek yaptırımları ihlal ettiği belirtilen bir kişinin 1,4 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca istisnai durumlar dışında İran’la ilgili tüm özel lisans başvurularını bundan sonra “ret” varsayımıyla değerlendireceğini bildirdi.

BESSENT’TEN FİNANS SİSTEMİ MESAJI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ekonomik Dışlama Operasyonu’nun İran’ın yanında yer almaya devam eden kişi ve yapıları hedef aldığını söyledi.

Bessent, “İster terörü finanse etsinler, ister kara para aklasınlar ya da İran’ın yaptırımları delmesine yardımcı olsunlar, onları bulacağız, ABD finans sistemiyle bağlarını keseceğiz ve rejimi ayakta tutan ağları çökerteceğiz.” ifadelerini kullandı.