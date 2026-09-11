  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için beklenen şart açıklandı Partisi CHP onay merci Yeni Parti! 7 kocalı Hürmüz müsün Mansur? Pezeşkiyan'dan kriz hamlesi: İran'da yeni tasarruf tedbirleri alınacak Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler Destici merak edilen soruyu cevapladı! Kılıçdaroğlu Cumhur ittifakına katılabilir mi? MSB'den Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs tepkisi: Mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Afrika ülkesinden flaş karar Birleşik Arap Emirlikleri ile ipleri kopardılar Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak!
Gündem Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele mesajı! Adaletten kaçamayacaklar
Gündem

Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele mesajı! Adaletten kaçamayacaklar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele mesajı! Adaletten kaçamayacaklar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşının İstanbul'da yakalanmasına ilişkin, "Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır." açıklamasında bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde, devletin tüm imkanlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ettiklerini belirtti.

Bu mücadelede hedeflerinin "uyuşturucu baronları" olduğuna dikkati çeken Gürlek, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı."

"Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır." ifadesini kullanan Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Akın Gürlek’ten Alihan Kuriş mesajı: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan olamaz
Akın Gürlek’ten Alihan Kuriş mesajı: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan olamaz

Gündem

Akın Gürlek’ten Alihan Kuriş mesajı: Dini değerler suç faaliyetlerine kalkan olamaz

Bayram değil seyran değil, Gülben Ergen Akın Gürlek’i neden övdü? Bahar Feyzan yorumladı
Bayram değil seyran değil, Gülben Ergen Akın Gürlek’i neden övdü? Bahar Feyzan yorumladı

Gündem

Bayram değil seyran değil, Gülben Ergen Akın Gürlek’i neden övdü? Bahar Feyzan yorumladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23