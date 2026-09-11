Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele mesajı! Adaletten kaçamayacaklar

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde, devletin tüm imkanlarıyla, yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla tavizsiz mücadele ettiklerini belirtti.

Bu mücadelede hedeflerinin "uyuşturucu baronları" olduğuna dikkati çeken Gürlek, operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, MİT Başkanlığımız ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin, uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin, ANOM ve SKY ECC kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı."

"Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır." ifadesini kullanan Gürlek, gençleri ve geleceği hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.