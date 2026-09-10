  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi! Slovenyalılar, ülkelerinde İsrail elçiliğinin açılmasını protesto etti! 10 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı! Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı Ekipler müdahale ediyor! Adana’da ormanlık alan alevlere teslim oldu Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti Çok konuşulacak sözler! Trump savaşın biteceği tarihi açıkladı İstanbul sularında orkinos sürprizi! “Yeni gelmediler, geri dönmeye başladılar” Beştepe’deki tarihi zirve muhalefeti karıştırdı! Mansur Yavaş-Erdoğan görüşmesine Özel’den manidar açıklama!
Spor Iğdır FK’da Hikmet Karaman ile yolun sonu
Spor

Iğdır FK’da Hikmet Karaman ile yolun sonu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Iğdır FK’da Hikmet Karaman ile yolun sonu

TFF 1. Lig ekibi Iğdır FK, kulübün CEO'luk görevini yürüten Hikmet Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı

Iğdır FK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca kulübümüzün sportif yapılanmasına, takımımızın gelişimine ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değerli katkılar sunan Hikmet Karaman’a; özverisi, profesyonelliği ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Iğdır FK ailesinin bir parçası olarak göstermiş olduğu gayret ve katkıları her zaman saygıyla hatırlayacağız. Hikmet Karaman’a bundan sonraki kariyer yolculuğunda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Hikmet Karaman."

Öte yandan Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Acun Ilıcalı transferin hikayesini anlattı: ‘O ismi kafaya taktım’
Acun Ilıcalı transferin hikayesini anlattı: ‘O ismi kafaya taktım’

Spor

Acun Ilıcalı transferin hikayesini anlattı: ‘O ismi kafaya taktım’

Kayserispor yeni transferlerini açıkladı
Kayserispor yeni transferlerini açıkladı

Spor

Kayserispor yeni transferlerini açıkladı

Gaziantep merkezli 3 ilde usulsüz döviz transferi operasyonunda 27 gözaltı
Gaziantep merkezli 3 ilde usulsüz döviz transferi operasyonunda 27 gözaltı

Yerel

Gaziantep merkezli 3 ilde usulsüz döviz transferi operasyonunda 27 gözaltı

Mahkemeden tutuklama kararı! Kara Haydar’ın Yanına Beyaz Haydar Transferi
Mahkemeden tutuklama kararı! Kara Haydar’ın Yanına Beyaz Haydar Transferi

Gündem

Mahkemeden tutuklama kararı! Kara Haydar’ın Yanına Beyaz Haydar Transferi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23