Komşuda enerji krizi büyüdü! Kamu binaları kapatılıyor

İran’da enerji arzında yaşanan sorunların ardından hükümet yeni tasarruf tedbirleri için harekete geçti. Elektrik üretiminde kullanılan yakıtın daha verimli değerlendirilmesini isteyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kamuya ait bazı tesislerin faaliyetlerinin durdurulacağını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, İçişleri, Petrol, Enerji ile Sanayi, Maden ve Ticaret bakanlıklarından yetkililerin katıldığı Yakıt Komitesi toplantısında ülkedeki enerji durumunu değerlendirdi.

KAMUDA TASARRUF DÖNEMİ

Enerji tüketiminin azaltılması konusunda ilk adımı devlet kurumlarının atması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, kapsamlı bir tasarruf programının uygulanacağını açıkladı.

Pezeşkiyan, “Verimliliği artırmak ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, krizin aşılması için devlete ait konferans salonlarının, yüzme havuzlarının ve binaların büyük bölümü kapatılacak veya birleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Böylece özellikle yüksek enerji tüketimine sahip kamu tesislerinin kullanımının sınırlandırılması hedefleniyor.

KAMU BİNALARININ ÇATILARINA GÜNEŞ PANELİ

Tahran yönetiminin gündemindeki bir diğer başlık ise güneş enerjisi. Pezeşkiyan, valilikler başta olmak üzere kamu kurumlarına ait binaların çatılarında güneş panellerinin yaygınlaştırılması üzerinde çalışıldığını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca ülkedeki yakıt ve enerji tablosunun medya aracılığıyla halka açık biçimde anlatılması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlardan ve üretim tesislerinden de tasarruf isteyen Pezeşkiyan, enerji tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinin mevcut sıkıntının aşılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

İRAN'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

İran'ın enerji sisteminde bir süredir ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Elektrik üretiminde büyük ölçüde termik santrallere bağımlı olan ülkede santrallere ulaştırılan doğal gaz miktarındaki düşüş ve sıvı yakıt stoklarındaki gerileme üretimi olumsuz etkiliyor.

Ülkedeki elektrik üretiminin yüzde 86'dan fazlasını sağlayan termik santrallerde yaşanan yakıt sıkıntısı, elektrik kesintilerinin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

SOĞUK HAVALAR KRİZİ DERİNLEŞTİREBİLİR

Kış aylarında konutların doğal gaz ihtiyacının yükselmesi ise enerji yönetiminin üzerindeki baskıyı artırıyor. Hanelerde tüketimin yükselmesiyle elektrik santrallerine ayrılabilecek doğal gaz miktarının daha da azalabileceği değerlendiriliyor.

Başkent Tahran'da gün aşırı yaklaşık 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanıyor.

Öte yandan ABD ile yaşanan savaş sırasında enerji üretim ve nakil altyapısının gördüğü zarar ile uzun süredir enerji üretim ve dağıtım kapasitesinde yaşanan sorunların da mevcut tabloyu ağırlaştırdığı belirtiliyor.