Altay’da kayyım tarihi belli oldu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da son dört seçimde yönetime aday çıkmaması üzerine eski Başkan Sinan Kanlı, kulübe kayyım atanması için 3 Ağustos’ta mahkemeye başvurdu. Adli tatilin 31 Ağustos’ta sona ermesinin ardından kayyım heyetinin belirleneceği duruşmanın tarihi de netleşti.
İzmir’in 112 yıllık kulübü Altay’da son dört seçimde yönetime aday çıkmaması üzerine eski Başkan Sinan Kanlı, kulübe kayyım atanması için 3 Ağustos’ta mahkemeye başvurdu. Adli tatilin 31 Ağustos’ta sona ermesinin ardından kayyım heyetinin belirleneceği duruşmanın tarihi de netleşti.
Altay’a atanacak kayyım heyetinin belirleneceği mahkemenin 15 Eylül 2026 Salı günü yapılacağı bildirildi. Mali, hukuk ve idari alanlarda uzman isimlerden oluşması beklenen heyetin, göreve başladıktan sonra kulübü en kısa sürede seçime götürmek için çalışma yürüteceği belirtildi.