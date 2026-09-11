Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Yaz aylarında ise basit önlemler hayat kurtarabiliyor. Dr. Hazır şu tavsiyeleri paylaştı: susamayı beklemeden düzenli su içmek, saat 11.00 ile 16.00 arasında ağır fiziksel efordan ve doğrudan güneşten kaçınmak, egzersizi sabah erken veya akşam serinliğinde yapmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, şapka kullanmak ve aşırı çay, kahve ile alkol tüketiminden kaçınmak. Kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı olanların sıvı kısıtlaması konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini vurguladı. Son olarak, özellikle diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, aile öyküsü veya bilinen damar hastalığı bulunan kişilere uyarıda bulundu: yakın zamanda başlayan ve özellikle eforla ortaya çıkan göğüste baskı, yanma, sıkışma; nefes darlığı, çarpıntı veya bayılma gibi belirtiler hafife alınmamalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Dr. Kutluhan Eren Hazır, değiştirilemeyen risk faktörleri olsa da, doğru yaşam alışkanlıkları, düzenli takip ve zamanında müdahalenin kalp krizinden korunmada en etkili araçlar olduğunu yineledi.