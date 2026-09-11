  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
GO Türkiye'nin yeni mini dizisi, İç Anadolu'nun turizm değerlerini dünyaya taşıyor İmamoğlu’ndan sonra bir servis de İlkay Çiçek’ten! CHP’de voleybolcu aşkı bambaşka Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol Bu sürpriz olabilir mi? Greenwood, Solskjaer'i Fenerbahçe'ye getirir mi? Yok artık... Ersun Yanal'dan canlı yayında olay Roma maçında istifa eden İsmail Kartal sözleri... Altın yön arayışında Piyasaların gözü bu saatte Hastaneye değil oraya gidiyorlar: Doğal tıp merkezi bu sefer manzarasıyla mest etti! Saklanan patates üzerinde elmanın etkisi: Bir tane koyunca aylar geçse bile filizlenmiyor: Bu sorun ortadan kalkacak
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Kardiyolog Kutluhan Eren Hazır, tempolu egzersiz ve Akdeniz tipi beslenmenin kalp krizi riskini korumada kullanan en basit yolunu hatırlatarak, bazı risk faktörlerinin değiştirilemeyeceğini ancak büyük oranın yaşam tarzı ile etkilenebileceğini belirtti.

#1
Foto - Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Kalp sağlığında kontrol edilebilen riskler öne çıkıyor Kardiyolog Kutluhan Eren Hazır, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu hatırlatarak, bazı risk faktörlerinin değiştirilemeyeceğini ancak büyük oranın yaşam tarzı ile etkilenebileceğini belirtti. İleri yaş, ailede erken kalp hastalığı öyküsü ve biyolojik cinsiyet gibi faktörler elimizde olmasa da doğru danışmanlık ve düzenli takiple tehlike kaydırılabiliyor.

#2
Foto - Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Dr. Hazır, kış aylarında daha sık görülse de kalp krizinin yazın özellikle sıcak hava dalgalarında da ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini, krizlerin çoğunlukla damarlardaki yağlı plakların çatlaması ve oluşan pıhtının damarı tıkamasıyla geliştiğini anlattı. Daha nadiren damarların ani kasılması da benzer tabloya yol açabiliyor.

#3
Foto - Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Uz. Dr. Hazır, uluslararası kılavuzlara göre kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin düzenli hareket olduğunu söyledi. Buna göre haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz hedeflenmeli; bu da haftanın beş günü 30'ar dakikalık tempolu yürüyüş ile rahatça karşılanabilir. Hareketsizlik, tütün kullanımı, kontrolsüz hipertansiyon, yüksek kötü kolesterol, yetersiz diyabet yönetimi ve fazla kilolar kalp krizi riskini artırıyor. Bu faktörlerin her biri üzerinde yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri ve tıbbi takip ile risk belirgin şekilde düşürülebiliyor. Ayrıca kronik stres ve uykusuzluğun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hazır, yoğun öfke, derin üzüntü veya ani duygusal stresin risk taşıyanlarda krizi tetikleyebileceğini belirtti.

#4
Foto - Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Kalp sağlığının korunmasında Akdeniz tipi beslenme öne çıkıyor. Dr. Hazır, tabağın ağırlığının bitkisel besinlere kaydırılmasını, günde iki-üç porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini önerdi. Sofralarda tam tahıllar ve baklagillerin artırılması, haftada bir-iki kez somon ve sardalya gibi yağlı balıkların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca günde yaklaşık 30 gram tuzsuz kuruyemiş tüketiminin faydalı olduğunu; kırmızı etin haftada yarım kilogramın altında tutulmasını ve işlenmiş etlerden, trans yağ içeren hazır gıdalardan, şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmasını önerdi. Tansiyon kontrolü için günlük tuz tüketiminin 5 gramı yani yaklaşık bir tatlı kaşığını geçmemesinin önemine dikkat çekti. Diyabeti olanların, yüksek tansiyon veya kolesterol sorunu bulunanların düzenli kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirtti.

#5
Foto - Kimse bunu bilmiyor: Kalp sağlığını korumanın kolay yolu.. En çok kullanan, en popüler o yol

Yaz aylarında ise basit önlemler hayat kurtarabiliyor. Dr. Hazır şu tavsiyeleri paylaştı: susamayı beklemeden düzenli su içmek, saat 11.00 ile 16.00 arasında ağır fiziksel efordan ve doğrudan güneşten kaçınmak, egzersizi sabah erken veya akşam serinliğinde yapmak, açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, şapka kullanmak ve aşırı çay, kahve ile alkol tüketiminden kaçınmak. Kalp yetmezliği ya da böbrek hastalığı olanların sıvı kısıtlaması konusunda hekimlerine danışmaları gerektiğini vurguladı. Son olarak, özellikle diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, aile öyküsü veya bilinen damar hastalığı bulunan kişilere uyarıda bulundu: yakın zamanda başlayan ve özellikle eforla ortaya çıkan göğüste baskı, yanma, sıkışma; nefes darlığı, çarpıntı veya bayılma gibi belirtiler hafife alınmamalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Dr. Kutluhan Eren Hazır, değiştirilemeyen risk faktörleri olsa da, doğru yaşam alışkanlıkları, düzenli takip ve zamanında müdahalenin kalp krizinden korunmada en etkili araçlar olduğunu yineledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı
Gündem

Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in bir araya geldiği anlar siyaset..
Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler
Gündem

Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler

İstanbul’da görülen “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında müştekilerin uyuşturucu kullanımı ve cinsel ilişkilere ilişkin ifade..
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!
Gündem

4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor!

Muhalefet cephesinde sular durulmuyor! CHP’nin iş bilmez yönetimi ve parti içi kargaşasından bunalan belediye başkanları, millete hizmetin t..
Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz
Gündem

Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Ruhi Çenet’in ABD’deki Chabad-Lubavitch topluluğunu konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli..
İzleyenleri kahkahaya boğdu! İşte, Erzurumlu fenomen çobanın öğle yemeği
Yaşam

İzleyenleri kahkahaya boğdu! İşte, Erzurumlu fenomen çobanın öğle yemeği

Erzurum Tortum'da çobanlık yapan Şahin Dürlü, bu kez hayvanlarıyla değil hazırladığı öğle yemeğiyle sosyal medyada ilgi gördü...
Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler
Gündem

Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler

Batı medyasının yıllardır dünyaya pazarladığı “mütevazı Avrupa” görüntüsü, Norveç Kralı V. Harald’ın cenazesinde ortaya çıkan dudak uçuklata..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23