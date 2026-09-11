Muharrem İnce CHP'nin başına mı geçmek istiyor? Şok analiz

“Parti kurmak turşu kurmaya benzemez” sözleriyle Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e göndermede bulunan Muharrem İnce’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile resepsiyonda yan yana gelmesi siyasetin gündemine damga vurdu.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, A Haber’de yaptığı değerlendirmede buluşmanın perde arkasına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Selvi, İnce’nin CHP Genel Başkanlığı hesabı yaptığını öne sürerek, “Kılıçdaroğlu yaşlı, partiyi bana bıraksın” şeklinde bir beklenti içinde olduğunu savundu.

CHP'de siyasi hesapların yeniden masaya yatırıldığı dönemde Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile verdiği yan yana poz dikkat çekti. Resepsiyon sırasında Kılıçdaroğlu'nun bilgisi üzerine İnce'nin yanına çağrıldığı belirtilirken, İnce'nin görüntülerdeki gergin hali de tartışma konusu oldu. Konuyu A Haber'de değerlendiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci Dr. Murat Özer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MUHARREM İNCE İLE KILIÇDAROĞLU YAN YANA

Resepsiyonda Kılıçdaroğlu ile İnce'nin yan yana geldiği anlar ve İnce'nin yüzüne yansıyan gergin duruş ele alınırken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Muharrem İnce, resepsiyondaki alanın uzak bir noktasındaymış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olunca yakın korumasını gönderiyor ve Muharrem Bey'i yanına davet ediyor. Onunla birlikte olmak istiyor, bu Kemal Bey'in tercihi. Evet, biraz gergin ama daha önce CHP'den ayrılıp parti kurduğunu ve bu işlerin doğru olmadığını gördüğünü ifade etmişti" sözleriyle yaşananların arka planını aktardı.

GÖRÜNTÜLER İNCE CEPHESİNDE NASIL ALGILANDI?

Korumayla yapılan davetin Muharrem İnce cephesinde nasıl algılandığı konusu değerlendirilirken Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Bence biraz daha 'değer verilmesi' olarak algıladı. Ancak gergin bir hali var ve bu yüzüne de yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde yanında kim varsa 'Bak bunlar benim yanımda, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde' diye gösterme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda oluşan havayı yorumlayan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Toplum da bunu bu şekilde algılamaya hazır bir pozisyona geldi. Kim olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürse 'Acaba oraya mı katılacak?', yeni partiyle ya da Özgür Özel ile resepsiyon dahil bir araya gelirse şeklinde bir toplumsal hassasiyet oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKA HANGİ İSİMLER VARDI?

Kılıçdaroğlu'nun basına yaptığı açıklama sırasında yanında yer alan diğer isimleri de irdeleyen Gazeteci Abdülkadir Selvi, "İlhan Kesici var. Eski siyasetten gelme bir isim olan Namık Kemal Zeybek var, kendisi ilginç bir figür" dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN TERCİHİ VE DENGE ARAYIŞI

Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki törene katılmayıp akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule gitmesi tartışılırken Gazeteci Dr. Murat Özer, "Mansur Yavaş, CHP'deki teamülleri göz önünde bulundurarak Anıtkabir'deki toplantıya gidebilirdi. Çünkü Anıtkabir sabah saat 09.00 civarındaydı, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme ise akşam saatlerindeydi. Vakitleri tamamen farklıydı. İsterse sabah Anıtkabir'deki kuruluş yıl dönümüne katılır, ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilirdi. Ancak bunu tercih etmedi, bu tamamen bir tercih meselesidir" sözleriyle durumu aktardı.

YAVAŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE NEDEN KATILMADI?

Yavaş'ın seçmenden çekinip çekinmediğine ilişkin değerlendirmede bulunan Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Şöyle bir denge hesabı var: CHP'nin yanında gözükürsem yeni partinin desteğini kaybederim diyor. Yeni partinin yanında gözükürse de CHP'nin desteğini hazır görüyor. Yeni Parti'yi küstürmemek için CHP'nin etkinliğine katılmıyor. Ancak bu sıradan bir toplantı değil; partinin kuruluş yıl dönümü ve Atatürk'ün huzuruna çıkılıyor. Mansur Yavaş'ın makam odasından baktığınızda Anıtkabir'i görüyorsunuz, 1 kilometre yürüse katılabilecekken gitmiyor; fakat binlerce kilometre öteden belediye başkanları gelip törene katılıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabul olmasaydı dahi bir gerekçe sunulup sunulmayacağına açıklık getiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Zaten katılmayacağını açıklamıştı. Hatta CHP'ye muhalif olanlar bunu 'Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ikinci ret' olarak verdiler. Birincisi Anıtkabir'e katılmaması, ikincisi ise partideki resepsiyona gitmemesiydi" dedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ÖZEL İLE GÜÇLÜ BİR İLİŞKİSİ VAR"

Yavaş'ın geçmişte yeni partililerin etkinliklerinde yer aldığının hatırlatılması üzerine Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Tabii ki katıldı, onlarla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. CHP'den ayrıldıktan sonraki etkinliklerine katıldı, Güvenpark'taki gövde gösterisinde otobüsün üzerinde konuşma yaptı. Özgür Özel ile her zaman gizli açık görüşüp onun onayını alacak kadar güçlü ilişkileri var" sözlerini kaydetti.

"İNCE CHP GENEL BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

CHP MYK toplantısı sonrası kurultay takviminin ilan edilmesi ve partinin Muharrem İnce'ye kalıp kalmayacağı iddiaları üzerine Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Muharrem İnce'nin öyle bir beklentisi var. Cumhurbaşkanı adayı olduğu partiden ayrılıp başka bir parti kurmasaydı bugün bir ağabey olarak onu çağırırlardı. Damdan düştü ve ne olduğunu gördü. Şimdiki hesabı; 'Kılıçdaroğlu yaşlı, o varken diğerleri gelmez. Partiyi bana bıraksın, benim ilk hamlem yeni partiye çağrı yapmak olsun' yönünde. Ancak kazın ayağı öyle değil. Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda aday olmak için nabız yokladığını ve partiyi Muharrem İnce'ye bırakmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İnce'nin genel başkanlık ihtimaline şüpheyle yaklaşan Gazeteci Dr. Murat Özer, "CHP Genel Başkanı olunca eline ne geçecek? Daha önce Cumhurbaşkanı adayı olduğunda 11 milyon fark yedi. CHP seçmenine aynı şeyleri yaşatmanın anlamı yok. İnce, CHP'den ayrılmayarak kendi siyasi ikbali açısından zor bir tercihte bulundu. Burada bir şekilde varlık gösterebileceğini, diğer tarafa giderse esamesinin okunmayacağını düşündü" tespitinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU GÖREVİ BIRAKIR MI?

Bu tespite katıldığını vurgulayan Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Diğer tarafa gidenler de 'Muharrem Ağabey sen gel, sen olmasan olmaz' demediler, çok da sıcak davranmadılar. İnce'nin gerginliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakacağını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

İNCE HAMLESİYLE TABAN SİYASETİ

Kılıçdaroğlu'nun baskı ve imza gerekçesiyle yeniden aday olup olmayacağına dair süreci analiz eden Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak devam eder. Parti bölünmüşken daha fazla bölünmesini önleyecek ve tabanını genişletecek aktörlerle bir arada olmak istiyor. Küskünleri farklı parti adı altında da olsa yeniden CHP çatısı altında toplamak için bütünleştirici bir tavır ortaya koyuyor. Şu an CHP ikiye bölünmüş durumda ve kartlar açıldı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel liderliğinde yürütülecek yolda, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce hamlesini kendi tabanını biraz daha genişletme gayreti olarak okuyorum" sözleriyle tablonun özetini sundu.