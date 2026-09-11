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Gündem Başkan Erdoğan, Rize’de cuma namazını kıldı
Gündem

Başkan Erdoğan, Rize’de cuma namazını kıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam geldiği memleketi Rize’de Sahil Camii’nde cuma namazını kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, bugün Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak. Saat 14.00’te düzenlenmesi planlanan törende, kentte yapımı tamamlanan çeşitli projelerin toplu açılışı gerçekleştirilecek.

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