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Spor Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum'
Spor

Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum'

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Fenerbahçe'yi karıştıran iddialar! 'İsmail Kartal'ın neden istifa ettiğini açıklıyorum'

Gazeteci Ersin Düzen, "İsmail Hoca'nın kulağına kendi yerine bir arayış olduğu duyumu geliyor" diyerek Kartal'ın istifa etme nedenini açıkladı.

Gazeteci Ersin Düzen, "İsmail Hoca'nın kulağına kendi yerine bir arayış olduğu duyumu geliyor" diyerek Kartal'ın istifa etme nedenini açıkladı.

1-1 biten Fenerbahçe-Roma maçının ardından flaş bir gelişme yaşanmış ve teknik direktör İsmail Kartal istifa etmişti.

Apar topar basın mensuplarının karşısına geçen Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu açıkladı.

Kartal'ın neden istifa ettiği merak edilirken, gazeteci Ersin Düzen'den flaş bir iddia geldi.

Düzen'in sözleri şöyle:

 

"YERİNE BİR ARAYIŞ OLDUĞU DUYUMU GELİYOR"

"Aziz Yıldırım 'Bizlik bir şey yok.' dedi ve 'Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyorsunuz.' demesinin sebebini açıklıyorum.

İsmail Hoca'nın kulağına kendi yerine bir arayış olduğu duyumu geliyor. Bu dedikodular, bugün atılan şişe, 'Roma maçı son maçı olacak.' gibi yorumlar... İsmail Hoca da istenmediğini düşünüyor. İstenmediğim noktada istifa edeyim diyor."

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