Sokak ortasında birbirlerine girdiler: Fen işleri müdürü ve mimardan boks maçı!

Olay, Geyve Belediyesi yakınlarında bulunan bir işletmede meydana geldi. İddialara göre, Geyve Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. ile mimar B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mimar B.Ü.'nün, S.A. ve M.A. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif şekilde yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin ardından darp raporu alan mimar, S.A. ve M.A. hakkında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Sokağın ortasında yaşanan kavga anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Şahısların konuştuğu anlar, mimar B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya başlaması, ardından S.A. ve. M.A.'nın B.Ü'nün peşinden kalkması ve itişmelerin başlaması, ve kavganın hararetlendiği anlar yer alıyor.