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Gündem Bol bol kolon kesin cezası yok! 876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına tahliye!
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Bol bol kolon kesin cezası yok! 876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına tahliye!

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Bol bol kolon kesin cezası yok! 876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına tahliye!

6 Şubat felaketinde 35 masum insana mezar olan Ezgi Apartmanı davasında skandal niteliğinde bir karara imza atıldı. 876'şar yıl hapis talebiyle yargılanan rant hırsı gözünü bürümüş pastane işletmecileri, "bilinçli taksir" kılıfıyla sadece 8'er yıl ceza alarak tahliye edildi. Kendi ticari ikballeri uğruna taşıyıcı kolonları doğrayan açgözlü zihniyet ile yerel bürokrasideki denetimsizlik ve sorumsuzluk zırhı, 35 canın hesabını vermekten adeta muaf tutuldu.

6 Şubat felaketinde 35 masum insana mezar olan Ezgi Apartmanı davasında skandal niteliğinde bir karara imza atıldı. 876'şar yıl hapis talebiyle yargılanan rant hırsı gözünü bürümüş pastane işletmecileri, "bilinçli taksir" kılıfıyla sadece 8'er yıl ceza alarak tahliye edildi. Kendi ticari ikballeri uğruna taşıyıcı kolonları doğrayan açgözlü zihniyet ile yerel bürokrasideki denetimsizlik ve sorumsuzluk zırhı, 35 canın hesabını vermekten adeta muaf tutuldu.

Kahramanmaraş’ta 35 vatandaşa mezar olan Ezgi Apartmanı’na ilişkin yargılama sürecinden çıkan karar, kamuoyu vicdanında derin bir yara açtı. Herkesin gözü önünde cereyan eden usulsüzlüklere, kolon kesme iddialarına ve yerel yönetim organlarındaki imar vurdumduymazlığına rağmen, mahkemenin verdiği ceza ve tahliye kararı "cezasızlık algısını" yeniden hortlattı.

 

Milletin Canı Bu Kadar Ucuz Mu?

Zemin kattaki pastanelerinde ticari alan açmak maksadıyla binanın taşıyıcı sistemine müdahale ettikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında savcılık 876'şar yıl hapis cezası talep etmişti. Ancak mahkeme heyeti, adeta facianın boyutunu hafife alırcına suçu "bilinçli taksir" olarak nitelendirdi ve sanıklara 8'er yıl hapis cezası verip serbest bıraktı.

Kendi menfaatleri uğruna koca binanın omurgasını oyan bu gözü dönmüş zihniyetin, verilen tüy sıklet cezalarla sokaklara salınması; depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelerin ve tüm milletin adalet duygusuna indirilmiş ağır bir darbedir.

 

Bürokratik Yuvalanmalar ve Sorumsuzluk Zırhı

Olayın en vahim boyutlarından biri ise imar ve denetim süreçlerini elinde tutan yerel bürokratik yapıların takındığı pişkin tutum oldu. Yıllarca denetim görevini kâğıt üzerinde bırakıp, kural tanımaz işletmelere göz yuman, felaketin ardından da "Benim suçum yok, kumpas kuruldu" ya da "Görevi ihmalden ceza verin geçin" gibi ucuz bahanelerin arkasına saklanan teknik ve idari sorumlular, bürokratik koruma kalkanının arkasına sığınmaya çalıştı.

Yerel belediye koridorlarına sinmiş olan bu vurdumduymazlık, denetimsizlik ve iş takibi kılıfı altındaki ihmalkârlık zinciri, faturanın yine masum vatandaşa kesilmesine yol açtı. Sanık kürsüsüne çıkan fenni mesullerin ve imar müdürlüğü görevlilerinin sorumluluktan kaçan tavırları, yerel yapılardaki çürümüşlüğün ve rehavetin ne derece ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

 

İçerideki Sorumsuz Yapılar Temizlenmeli

Adaletin tecellisi; sadece binaları inşa eden müteahhitlerin değil, ticari hırsları uğruna kolon kesen gözü dönmüş esnafın ve buna göz yuman yerel bürokrasiye çöreklenmiş sorumsuz odakların en ağır şekilde cezalandırılmasıyla mümkündür. 35 vatandaşı toprağa veren bir ihmaller zincirine "8 yıl hapis ve tahliye" cevabı vermek, gelecekteki benzer felaketlere davetiye çıkarmaktır. Vicdanları kanatan bu kararın üst mahkemelerden dönmesi ve sorumsuzluğu alışkanlık haline getiren iç yapılara gereken dersin verilmesi, adalete olan inancın muhafazası için kaçınılmazdır.

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