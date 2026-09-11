Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında karar! Mahkeme kararını açıkladı

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, tutuksuz sanıklar M.T. ile M.D, tarafların avukatları ve müştekiler katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların son savunmalarını dinledikten sonra kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

İKİ SANIĞA 8’ER YIL HAPİS

Mahkeme, Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 8’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Fenni mesul M.T’ye aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. M.T. ayrıca iki yıl süreyle mesleğini yapmaktan men edildi.

BEŞ KAMU GÖREVLİSİNE CEZA

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürü F.Y, mimar V.Ç, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A, inşaat mühendisi A.G. ve inşaat teknikeri M.A.C. de aynı suçtan 4 yıl 5 ay 10’ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, pastanenin iç mekân tasarımcısı E.D. ile dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri mimar M.D. ve makine mühendisi M.Ş’nin beraatine karar verdi.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Karar öncesindeki son sözünde savcılık mütalaasını kabul etmediğini belirten Mustafa Pekel, dosyaya giren beş rapordan dördünün suçsuz olduklarını gösterdiğini savunarak beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sami Kervancıoğlu da suçsuz olduğunu söyleyerek 14 aydır cezaevinde bulunduğunu ve tahliye edilmek istediğini belirtti.

Fenni mesul M.T. ise meslek hayatı boyunca çok sayıda binada görev yaptığını ifade ederek herhangi bir hatasının bulunmadığını savundu. Müştekiler ve avukatları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken sanık avukatları beraat talep etti.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmıştı.

Enkaz altında kalan 35 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 sanık hakkında dava açılmıştı.