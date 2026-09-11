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Sağlık Aklı baştan alan tütün uyarısı! DSÖ korkutan raporu yayımladı!
Sağlık

Aklı baştan alan tütün uyarısı! DSÖ korkutan raporu yayımladı!

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Aklı baştan alan tütün uyarısı! DSÖ korkutan raporu yayımladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000-2026 yıllarını kapsayan tütün ve üreme sağlığı raporunda dehşet verici verileri kamuoyuyla paylaştı. Tütün ve sigara kullanımının insan hayatının her döneminde kısırlığa yol açabileceği belirtilen raporda, sigara içen kadınların kısırlık riskinin içmeyenlere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğu açıklandı. Pasif içicilerin de aynı tehlike altında olduğuna dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insan hayatının herhangi bir döneminde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının kısırlığa neden olabileceğini açıkladı.

DSÖ, 2000-2026 yıllarını kapsayan ve tütün kullanımının kadın ve erkek üreme sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran güncel raporunu yayımladı.

"TÜTÜN KULLANMAK, BEBEK SAHİBİ OLMA ŞANSINIZI AZALTIYOR OLABİLİR"

Rapora ilişkin basın açıklamasında, "Tütün kullanmak, bebek sahibi olma şansınızı azaltıyor olabilir" başlığı kullanıldı.

Tütün kullanan kadınların kısırlık riskinin, kullanmayanlara kıyasla yüzde 40 daha yüksek olabileceği belirtilen raporda, pasif içiciliğin de doğurganlığı etkileyebileceği ve bu riskin sigara içmeyen kişileri de kapsadığı ifade edildi.

Raporda, sigarayı bırakmanın söz konusu zararların azaltılmasına yardımcı olabileceğine işaret edilerek, geçmişte sigara kullanmış kadınların kısırlık riskinin, halen sigara içenlere kıyasla yüzde 25 daha düşük olduğu vurgulandı.

Sigara içen erkeklerin cinsel işlevlerinde daha fazla problem yaşayabileceği kaydedilen raporda, sigara kullanımının kısırlık tedavisinin başarılı olma oranını azaltabileceğinin altı çizildi.

Raporda, elektronik sigara, dumansız tütün, nargile ve diğer tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerektiğine dikkati çekildi.

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