CHP'li isim Bakan Kurum'u öve öve bitiremedi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Trabzon’da düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bakanlık bürokrasisine övgüde bulundu. Deprem sonrası yürütülen çalışmaların hızına dikkat çeken Erol, ortaya çıkan tablonun “dünyada emsali görülmemiş bir hikaye” olduğunu söyledi.

Erol, yapılan çalışmaları siyasi kimliklerden bağımsız değerlendirmek gerektiğini belirterek, “Bu insanlık adına yapılan doğru bir iş. Kim yaptığı önemli değil, işin doğru yapılıp yapılmadığı önemli” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da gerçekleştirilen Okyanuslar, İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar Oturumu kapsamında düzenlenen Mavi Diyalog – COP31 Toplantısı’na CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da katıldı.

Konuşmasına kendisini yabancı misyon temsilcilerine tanıtarak başlayan Erol, Türkiye’de muhalefet partisi milletvekili olduğunu belirterek, doğru yapılan çalışmalara katkı sunmak amacıyla toplantıda bulunduğunu söyledi.

Siyasetin yalnızca iktidar-muhalefet karşıtlığı üzerinden yürütülmemesi gerektiğini ifade eden Erol, “Ulusal meselelerde, milli güvenlik meselelerinde ve yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda muhalefet etmek yerine çözüm önerileri ve alternatif söylemler ortaya koymak gerekiyor” mesajını verdi.

“DEPREM SÜRECİNDE EMSALİ GÖRÜLMEMİŞ BİR HIZ ORTAYA KONULDU”

2023 yılında 11 ili etkileyen büyük deprem felaketini hatırlatan Erol, on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce konutun yıkıldığını belirtti.

Deprem sonrası sürecin yönetilmesinin kolay olmadığını dile getiren Erol, Bakan Murat Kurum ve bakanlık ekibinin kriz yönetimi ile konutların yeniden inşasında önemli bir çalışma yürüttüğünü savundu.

Erol, “Sayın Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık kadrosu, bürokrasi bu konuda Türkiye’de belki de dünyada görülmeyen bir hızla hem deprem sürecinin yönetimiyle ilgili hem de mağdur olan vatandaşlarımızın yıkılan konutlarının çok hızlı bir sürede yapılmasıyla ilgili belki de dünyada emsali görülmemiş bir hikaye oluşturdular” ifadelerini kullandı.

“KİMİN YAPTIĞI DEĞİL, İŞİN DOĞRU YAPILIP YAPILMADIĞI ÖNEMLİ”

COP31 Başkanlığı kapsamında yürütülen çalışmaların önemine de değinen Erol, Murat Kurum’un yalnızca uluslararası bir görev üstlenmediğini, Türkiye’de çevre alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Fethiye Körfezi ve Kocaeli Körfezi'nin temizlenmesi, atıkların doğaya kazandırılması, altyapı sorunlarının çözülmesi ve arıtma tesislerinin yapılması gibi çalışmalara değinen Erol, çevre konusunda atılan adımların önemine vurgu yaptı.

Bakan Kurum’a teşekkür eden Erol, “Bu insanlık adına yapılan bir doğru işi. Kim yaptığı önemli değil. İşin doğru yapılıp yapılmadığı önemli” dedi.

Erol, Kurum’un Türkiye’deki deneyim ve tecrübesini COP31’in Antalya’da gerçekleştirilecek toplantılarında diğer ülke temsilcileriyle paylaşmasının da sürece katkı sağlayacağını belirterek toplantının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.