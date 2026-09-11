Her eve lazım olan o ürün geliyor! 18 Eylül BİM aktüel kataloğu belli oldu
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri duyuruldu. İşte BİM’in 18 Eylül’de vatandaşlara sunduğu o cazip indirimler..
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri duyuruldu. İşte BİM’in 18 Eylül’de vatandaşlara sunduğu o cazip indirimler..
Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 1.650 TL Chef's Sahan 279 TL Chef's Kapaklı Kavurma Sacı 579 TL Emsan Çaydanlık 1.290 TL Emsan 18 Parça Çatal-Kaşık-Bıçak Takımı 1.490 TL Emsan Kapaklı Çelik Sahan 699 TL Bonera Tava & Sahan Set 449 TL Rooc Soyacak Çeşitleri 20 TL Rooc Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 65 TL LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 400 cc 89 TL LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 119 TL LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 1200 cc 139 TL LAV Kilitli Cam Saklama Kabı 1900 cc 179 TL Glass in love Renkli Kalp Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 199 TL Glass in love Renkli Kalp Kapaklı Cam Kavanoz 1000 ml 229 TL Glass in love Çay/Bitki Çayı Demleme Şişesi 350 ml 399 TL Glass in love Gold Rimli Cam Kahve Fincan Takımı 90 ml 479 TL Glass in love Desenli Cam Su Şişesi 1000 ml 159 TL Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 ml 69 TL Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 475 cc 139 TL Paşabahçe Cam Servis Tabağı 89 TL Paşabahçe Safir Cam Kupa 250 cc 99 TL Paşabahçe Vefa Çay Bardağı 130 cc 99 TL Benante Hayvan Figürlü Kupa Çeşitleri 289 TL Benante Renkli Kase Çeşitleri 79 TL Topraksan Gravürlü Porselen Çerezlik Seti 190 cc 119 TL
Decolove 3 Katlı Katlanır Dolap 1.750 TL Tek Fiyat Bambu Mutfak Gereçleri 35 TL Bambu Peçetelik/Yağlık/Sirkelik Organizeri 199 TL Ahşap Görünümlü Standlı Saklama Kutusu 159 TL Okyanus Elegans Mutfak Gereçleri 69 TL Bambu Peynir Tahtası Seti 149 TL Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x7 cm 159 TL Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x10 cm 169 TL Okyanus Kapaklı Buzdolabı Organizeri 20x30x14 cm 179 TL Saklama Kabı Seti 6'lı 119 TL Dondurucu Saklama Kabı Seti 3'lü 99 TL Metal 2 Katlı Çekmeceli Organizer 749 TL 4 Bardaklı Sürahi Seti 109 TL Siyah Metal Ürün Çeşitleri 129 TL Yuvarlak Metal Tepsi 149 TL Mop Yedek Paspas Ucu Çeşitleri 39 TL Kalorifer Peteği Fırçası 45 TL Toz Alma Aparatı 89 TL Kaydırmaz Vantuzlu Banyo Paspası 159 TL Glass in love Standlı Sıvı Sabunluk Seti 500 ml 529 TL Tüy Toplayıcı 10'lu 149 TL Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 45 TL Katlanır Çamaşır Selesi 14 L 249 TL Temiz Kirli Su Ayrımlı Mop Seti 11 L 399 TL Decolove Tek Fiyat Çok Amaçlı Plastik Raf Ürünleri 299 TL
Jüt Sepet 24x17x14 cm 139 TL Jüt Sepet 30x21x18 cm 159 TL Jüt Yuvarlak Çamaşır Sepeti 36x40 cm 249 TL Su Emici Paspas 58x38 cm 99 TL Kurulama Bezi 40x60 cm 69 TL Silikon Yastık 50x70 cm 149 TL Keten Görünümlü Dolgulu Kırlent 50x50 cm 99 TL Hambez Gabardin Pantolon Kadın 399 TL Bürümcük Pantolon Kadın 259 TL Terlik Çeşitleri Kadın-Erkek 69 TL Fermuarlı Sütyen Filesi 49 TL Çamaşır Yıkama Filesi 40x60 cm 29 TL Fermuarlı Ayakkabı Yıkama Filesi 40x37 cm 49 TL Altın Başak Dikiş İpliği Seti 5'li 95 TL Altın Başak Yazma İpliği 100 g 59 TL Olyali 2'li Dikiş İpi 900 m 89 TL Yuvarlak Lastik 5 m 59 TL Düz Dikişsiz Bone 50 TL Fırfırlı Dikişsiz Bone 69 TL Flamlı Eşarp 100x100 cm 95 TL Yazma 100x100 cm 95 TL Saten İp Askılı Atlet Kadın 199 TL Atlet Erkek 159 TL Boxer Erkek 159 TL Boxer Kadın 119 TL Dagi Sütyen Çeşitleri Kadın 299 TL Külot Çeşitleri Kadın 3'lü 199 TL Kiğılı Dynamic Tenis Çorap Kadın 2'li 99 TL
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