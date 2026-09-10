Pakistan Yemen savaşına mı giriyor? Mekke İttifakı için kritik açıklama geldi

Yemen’de Ensarullah Hareketi ile yaşanan çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına taşınma ihtimali, bölgede yeni bir askeri denklemin oluşup oluşmayacağı tartışmasını beraberinde getirdi.

Gündemin merkezinde ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması bulunuyor.

Pakistan yönetiminden peş peşe gelen açıklamalar, İslamabad’ın şu aşamada Yemen’de doğrudan askeri bir müdahaleyi gündemine almadığını ancak şartların değişmesi durumunda ortak savunma mekanizmasının işletilebileceğini ortaya koydu.

“ZAMANI GELDİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİZ”

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sajjad Haider Khan, haftalık basın toplantısında Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Yemen’deki gelişmeler nedeniyle devreye sokulup sokulmayacağına ilişkin konuştu.

Khan, şu anda bu yönde herhangi bir görüşme yürütülmediğini belirterek, dikkat çeken şu mesajı verdi:

“Şu anda bu konuda herhangi bir görüşme bulunmuyor. Zamanı geldiğinde anlaşma kapsamında harekete geçeceğiz.”

İslamabad yönetiminin açıklaması, Pakistan’ın mevcut aşamada savaşa doğrudan dahil olmayacağını ancak ortak savunma yükümlülüklerini de masadan kaldırmadığını gösterdi.

SUUDİ ARABİSTAN’A SALDIRI OLURSA DENKLEM DEĞİŞECEK

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif’in bir gün önce yaptığı açıklama ise Mekke Anlaşması’nın hangi durumda devreye girebileceğine ilişkin daha net bir çerçeve çizdi.

Geo News’e konuşan Asif, Yemen’deki çatışmaların etkilerinin Suudi Arabistan’a ulaşması halinde üç ülke arasındaki ortak savunma mekanizmasının işletilebileceğini kaydetti.

Asif, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin herhangi bir tereddüt bulunmadığını belirterek, taraflardan birine yönelik saldırının diğer tarafları da ilgilendireceğine dikkat çekti.

“Bu bir ortak savunma anlaşmasıdır. Haksız bir saldırı gerçekleşirse veya Yemen’de yaşananların etkileri Suudi Arabistan’a sıçrarsa anlaşma devreye girecektir. Bu konuda hiçbir şüphe bulunmamalıdır.”

Pakistan’ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirten Asif, gerekli şartların oluşması durumunda İslamabad’ın üzerine düşeni yerine getireceğini ifade etti.

MEKKE İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Bölgedeki gelişmelerle birlikte merak edilen bir diğer konu ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu savunma mekanizmasına başka ülkelerin dahil edilip edilmeyeceği oldu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Khan, bu konuda da net konuştu. Khan, Mekke İttifakı’nın genişletilmesine ilişkin şu anda herhangi bir plan bulunmadığını bildirdi.

Böylece İslamabad’dan gelen açıklamalar iki önemli noktayı ortaya koydu: Pakistan’ın Yemen savaşına doğrudan askeri katılımı şu an gündemde değil; ancak Suudi Arabistan’ın saldırıya uğraması halinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın devreye girmesi ihtimali masada.