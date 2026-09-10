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Gündem Böcek'in yerine geçen isimden rezil hareketler! Pehlivanlarla değil halk ile kucaklaşın!
Gündem

Böcek'in yerine geçen isimden rezil hareketler! Pehlivanlarla değil halk ile kucaklaşın!

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Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in koltuğuna oturan CHP'li Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya halkına hizmet götürmek yerine er meydanında skandal bir PR çalışmasına imza attı! 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yağlı yağlı pehlivanları kucaklayıp alnından öpen, el öptürüp özel kurgu videolarla sosyal medyada şov yapan Özdemir'in görüntülerine "Bu nasıl tebrik, pehlivanlarla bir güreş tutmadığı kaldı" tepkileri yağdı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından koltuğa oturan CHP’li Meclis Üyesi Avukat Büşra Özdemir, kentin biriken sorunlarını çözmek yerine er meydanında sergilediği tuhaf görüntülerle gündeme geldi.

Çayıra inerek koca koca pehlivanlarla kucaklaşan, kimini alnından öpüp kimine elini öptüren CHP'li Büşra Özdemir'in bu anları özel kurgu editlerle sosyal medyaya servis ettirmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Hizmet bekleyen Antalya halkı dururken er meydanında ergen festivali edasıyla PR çalışması yürüten CHP'li zihniyetin bu vurdumduymazlığı "Pehlivanlarla değil halkla kucaklaşın, bir şeyi de abartmayın" yorumlarını beraberinde getirdi.

Rüşvetçi Böcek’in Temmuz 2025’te yürütülen bir soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan gizli oylamayla CHP’li meclis üyesi avukat Büşra Özdemir başkan vekili olarak seçilmişti. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Özdemir, son olarak katıldığı kültürel bir etkinlikle gündeme oturdu.

YAĞLI SPORCULARDAN KLİP ÇIKARIP REZİLLİĞİ SERVİS ETTİLER!

Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 674’üncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni belediyecilik ve hizmet arenası değil, şahsi PR sahnesi sanan CHP'li Başkan Vekili Büşra Özdemir, sahaya inerek çayırda mücadele eden sporcular üzerinden akılalmaz bir şov sergiledi. Antalya halkı caddelerde ve ulaşımda hizmet beklerken, er meydanında sporculara "moral ziyareti" adı altında komedi filmlerini aratmayan kurgulara imza atıldı.

Ziyaret adı altında er meydanına giren Büşra Özdemir’in yağlı yağlı koca koca pehlivanları kucaklayıp alnından öptüğü, üstüne bir de el öptürdüğü anlar adeta bir reklam kampanyasına dönüştürüldü. Sporcuları tebrik edip geçmek yerine bu tuhaf görüntüleri profesyonel video kurgularıyla editleyerek sosyal medyaya servis ettiren CHP'li zihniyet, kamuoyunda büyük tepki topladı. Kutsal er meydanını ucuz algı operasyonlarına alet eden bu vurdumduymazlık, "Hizmet sıfır, şov tavan" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Güreşçileri normal bir şekilde tebrik etmek yerine çıplak ve yağlı sporcular üzerinden algı belediyeciliği yapan Özdemir’in, kendi rezilliğini bir de kliple sosyal medyadan paylaşması "CHP'de hizmet yok, ucuz PR çok" yorumlarına neden oldu.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Hizmet Bekleyen Şehirde Er Meydanı Siyaseti: Ucuz PR ve Algı Belediyeciliği! Siyasetin temel gayesi halka hizmet, yerel yönetimlerin asli vazifesi ise kentin biriken sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Ancak ne yazık ki son dönemde Türk belediyecilik anlayışı, icraat üretmek yerine sosyal medya mecralarında beğeni toplamayı amaçlayan, içi boş birer halkla ilişkiler (PR) kampanyasına dönüştürülmüştür. Bunun son ve en çarpıcı örneği, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanının ardından koltuğa oturan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in, 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri esnasında sergilediği görüntüler olmuştur. Antalya, uzun süredir ulaşım çilesi, altyapı yetersizlikleri ve kronikleşen şehircilik sorunlarıyla boğuşurken; kent yönetiminin zirvesindeki ismin er meydanına inerek pehlivanlarla kurduğu abartılı ve aşırı samimi diyaloglar kamuoyunun haklı tepkisini çekmiştir. Geleneksel olarak sporcuları tebrik etmek, onlara moral vermek her yöneticinin hakkı ve görevidir. Ancak bu tebrik anlarının profesyonel video kurguları ve özel editlerle adeta bir şov malzemesi haline getirilerek sosyal medyaya servis edilmesi, ciddiyetten uzak bir yönetim anlayışının açık bir tezahürüdür. Vatandaş, belediye bütçesinin ve enerjisinin kendilerine hizmet, yol, su ve modern bir yaşam alanı olarak dönmesini beklemektedir. Buna karşın, kentin acil çözüm bekleyen sorunları ortada dururken kameralar karşısında ucuz algı klipleri çekilmesi, halkın beklentilerine kulak tıkamaktır. Toplum nezdinde "hizmet yerine şov" olarak nitelendirilen bu vurdumduymaz tavır, yerel yönetimlerdeki asıl vizyon eksikliğini maskeleme çabasından başka bir şey değildir. Bir yöneticinin asıl kucaklaşması gereken kitle, er meydanındaki sporcular değil, her gün sokaklarda ulaşımla, altyapıyla mücadele eden Antalya halkının ta kendisi olmalıdır.
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