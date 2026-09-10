Böcek'in yerine geçen isimden rezil hareketler! Pehlivanlarla değil halk ile kucaklaşın!

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından koltuğa oturan CHP’li Meclis Üyesi Avukat Büşra Özdemir, kentin biriken sorunlarını çözmek yerine er meydanında sergilediği tuhaf görüntülerle gündeme geldi.

Çayıra inerek koca koca pehlivanlarla kucaklaşan, kimini alnından öpüp kimine elini öptüren CHP'li Büşra Özdemir'in bu anları özel kurgu editlerle sosyal medyaya servis ettirmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Hizmet bekleyen Antalya halkı dururken er meydanında ergen festivali edasıyla PR çalışması yürüten CHP'li zihniyetin bu vurdumduymazlığı "Pehlivanlarla değil halkla kucaklaşın, bir şeyi de abartmayın" yorumlarını beraberinde getirdi.

Rüşvetçi Böcek’in Temmuz 2025’te yürütülen bir soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan gizli oylamayla CHP’li meclis üyesi avukat Büşra Özdemir başkan vekili olarak seçilmişti. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını sürdüren Özdemir, son olarak katıldığı kültürel bir etkinlikle gündeme oturdu.

YAĞLI SPORCULARDAN KLİP ÇIKARIP REZİLLİĞİ SERVİS ETTİLER!

Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 674’üncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni belediyecilik ve hizmet arenası değil, şahsi PR sahnesi sanan CHP'li Başkan Vekili Büşra Özdemir, sahaya inerek çayırda mücadele eden sporcular üzerinden akılalmaz bir şov sergiledi. Antalya halkı caddelerde ve ulaşımda hizmet beklerken, er meydanında sporculara "moral ziyareti" adı altında komedi filmlerini aratmayan kurgulara imza atıldı.

Ziyaret adı altında er meydanına giren Büşra Özdemir’in yağlı yağlı koca koca pehlivanları kucaklayıp alnından öptüğü, üstüne bir de el öptürdüğü anlar adeta bir reklam kampanyasına dönüştürüldü. Sporcuları tebrik edip geçmek yerine bu tuhaf görüntüleri profesyonel video kurgularıyla editleyerek sosyal medyaya servis ettiren CHP'li zihniyet, kamuoyunda büyük tepki topladı. Kutsal er meydanını ucuz algı operasyonlarına alet eden bu vurdumduymazlık, "Hizmet sıfır, şov tavan" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Güreşçileri normal bir şekilde tebrik etmek yerine çıplak ve yağlı sporcular üzerinden algı belediyeciliği yapan Özdemir’in, kendi rezilliğini bir de kliple sosyal medyadan paylaşması "CHP'de hizmet yok, ucuz PR çok" yorumlarına neden oldu.