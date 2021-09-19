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Gündem İmamoğlu kendi kendini yalanladı
Gündem

İmamoğlu kendi kendini yalanladı

Göreve geldiği ilk günden beri ‘engelleniyoruz’ diyerek vizyonsuzluğunu gizlemeye çalışan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kendini ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:40:00 -
İmamoğlu kendi kendini yalanladı

Yapımına AK Parti döneminde başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda TBM (Tünel Sondaj Makinası) geçiş törenine katılan İmamoğlu, tarihi bir itirafta bulundu. Cumhur ittifakı meclis üyeleri tarafından projelerinin engellendiği yönünde algı kasan CHP’li trollerin yalanlarını bizzat İmamoğlu çürüttü. Metro yapımı için İBB meclisinin verdiği borçlanma yetkisi nedeniyle AK Partili ve MHP’li üyelere teşekkür eden İmamoğlu, “Borçlanma bekleyen diğer hatlarımızla ilgili de İBB Meclisi’nde bulunan dosyalarımızın, yine Meclis’teki siyasi parti grupları tarafından aynı anlayışla, ortak kararla Meclis’ten çıkmasını umut ediyor ve takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Seçim öncesi ‘İstanbul’un öz kaynakları kendine yeter’ diyen İmamoğlu’nun sürekli olarak borçla iş yapması ise manidar bulundu.

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