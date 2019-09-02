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İmamoğlu, İSPARK'a da zam yaptı

Ulaşımda indirim yapılacağını ve servis ulaşımının ücretsiz olacağını söyledikten sonra, okul servislerine, minibüslere ve taksiye zam yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a da yüzde 50 zam yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
İmamoğlu, İSPARK'a da zam yaptı

İstanbulluları CHP belediyeciliğiyle tanıştıran Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtikten sonra, "yapmayacağım" dediği ne varsa yaptı!.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son günlerde aldığı zam kararlarıyla gündemde.

Yüzde 40 ile 50 oranında zam

Taksi, minibüs ve dolmuş fiyatlarına gelen üst üste zamların ardından İSPARK'a da zam geldi.

Fiyatlar, yüzde 40 ile 50 oranında yükseltildi.

Maltepe Orhan Gazi Parkı'nda otopark ücreti 7 liradan 10 liraya çıktı.

Belgrad Ormanı'nda otopark ücreti 35 liradan 52 lira 50 kuruşa çıktı.

Kabataş'ta da zamlı ücretler sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Fotoğraf, 0-1 saatlik otopark ücretinin fiyatının 7 liradan 12 lira yükseltildiği görülüyor.

Zamlı fiyatlar, 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi.

Açıklama yok

İSPARK, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapma gereği duymadı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:56
  1. İstanbul
  2. İspark
  3. İSPARK zam
  4. İmamoğlu zam

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