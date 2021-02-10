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Gündem İmamoğlu, Diyanet’in hutbesini hedef aldı! Bay Ekrem’den LGBTİ’li provokatörlere destek
Gündem

İmamoğlu, Diyanet’in hutbesini hedef aldı! Bay Ekrem’den LGBTİ’li provokatörlere destek

Yerel seçimler öncesi cami cami gezerek Yasin-i Şerif okuyan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, gençlere milli-manevi değerlere sahip çıkmaları yönünde uyarıcı öğütler verilen Cuma hutbesini eleştirmesi büyük tepki çekti. Boğaziçi’nde kutsal kıblemize hakaret eden LGBTİ’li sapkınlara sahip çıkan İmamoğlu’nun Diyanet’i hedef alması, CHP’nin çirkin zihniyetini bir defa daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 09:13:00 -
İmamoğlu, Diyanet’in hutbesini hedef aldı! Bay Ekrem’den LGBTİ’li provokatörlere destek

 Ali Mahi  İstanbul 

Seçimden önce Müslümanların gözünü boyamak için cami cami gezerek Kur’an-ı Kerim okuyan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük bir ikiyüzlülük örneği sergileyerek Cuma hutbesini hedef aldı. Diyanet’e yönelik “7/24 siyaset yapıyor” iftirasını atan İmamoğlu, gençlere yönelik uyarıcı öğütler içeren Cuma hutbesinin, Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerine yönelik verildiği iddiasında bulundu.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan ve Cuma günü tüm camilerde okunan, “Gençlerimiz: En Büyük İmkân ve Zenginliğimiz” başlıklı hutbeyi hedef aldı. Ulaşım ve raylı sistemler üzerine detayların konuşulduğu bir buluşmada sözü hutbeye getiren CHP’li İmamoğlu, şunları söyledi: “Basında gündeme yeterince gelmedi. Boğaziçi’ndeki öğrencilerin dertlerinin, sıkıntılarının anlaşılmaya çalışıldığı bir haftada gençlere, edep ve ahlak dersi verilen bir Cuma hutbesi okunmasını da manidar buluyorum. Yani Diyanet, 7/24 siyasete devam ediyor, açıkçası.” 

İşte Ekrem’i rahatsız eden o hutbe

İmamoğlu’nun, “Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerine nasihat ediyor” iddiasıyla hedef aldığı geçtiğimiz haftaki Cuma hutbesinde yer alan ifadelerin bazıları şöyle: “Genç Kardeşim! Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin. Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim.”


Yeni Akit Gazetesi
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