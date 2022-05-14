İmam-Hatiplerde Kürtçe şiir yarışması düzenlendi

Mardin'de ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen "Kürtçe Şiir Okuma Yarışması"nda Kürt şairlerin ve alimlerin şiirleri seslendirildi.

Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulmasıyla dile yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik Kürtçe Şiir Okuma Yarışması düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan yarışmaya, 27 okuldan öğrenciler katıldı, 8 okul finalde yarıştı.

Jüri üyeleri tarafından belirlenen şiirleri seslendiren öğrencilerden Lorin Janya Yılmaz birinci, Büşra Tayan ikinci ve Elif Karaaslan üçüncü oldu.

Seçmeli olan Kürtçe dersine dikkat çekmek için yarışma düzenlendi!

Okul Müdürü Tarık Yılmaz, yaptığı açıklamada, seçmeli Kürtçe dersinin okullarda okutulmasına dikkat çekmek için yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Kürt alimlerinin şiirleri okundu...

Öğrencilerin jüri üyeleri tarafından Feqiyê Teyran, Melayê Cizîrî, Ehmedê Xanî ve Melayê Bateyî gibi ünlü Kürt şairlerinin şiirlerini seslendirdiğini kaydeden Yılmaz, "Gençlerimiz bu şiirleri ezberlediler ve sahneye çıktılar. Öğrencilerimiz çok istekli ama ilk defa olması hasebiyle çocuklarımız heyecanlandı. 27 okulumuz katıldı. Önümüzdeki yıllarda inşallah daha fazla yarışmacının katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.