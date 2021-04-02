İmalat sanayisine verilen destekler karşılık buldu

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, şubatta 51,7 olarak ölçülen manşet PMI martta 52,6’ya yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, imalat sanayisine verilen destek ve teşviklerin karşılık bulduğunu belirtti. Mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 olduğunu vurgulayan Varank, “Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız” ifadesini kullandı.