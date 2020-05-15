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İlkokul öğrencisi biriktirdiği harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:17:03 -
İlkokul öğrencisi biriktirdiği harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Hacı Yusuf Yalçın, harçlıklarıyla biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Ulukavak Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 10 yaşındaki Hacı Yusuf Yalçın, televizyonda izlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanya haberlerinden etkilenerek, ailesine kumbarasındaki parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen Çorum Valiliği Vefa Destek Grubu görevlileri, Yalçın'ın biriktirdiği 150 lirayı alarak, kampanya hesabına yatırdı.

Görevliler, daha sonra bağış dekontunu aileye teslim etti.


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