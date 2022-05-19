İlkay Gündoğan imzayı attı!

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile sevgilisi Sara Arfaoui dünyaevine girdi. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen İlkay, nikah yeri olarak Kopenhag’ı, gün olarak da Galatasaray’ın UEFA Kupası kazandığı tarih 17 Mayıs’ı seçti.



İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui, evlendiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Arfaoui, yaptığı paylaşımda, “Evlendik. Gerçekten mutluyuz. Bunu gizli tutmak istedik ama ne yazık ki kocamla ilgili yalan haberlerden sonra bu gerçeği söylemek zorunda hissettim” açıklamasında bulundu.

SOYADINI HEMEN DEĞİŞTİRDİ

Evlilik sonrası İtalyan model sosyal medya hesaplarına Gündoğan soyadını eklemeyi de ihmal etmedi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Sara Arfaoui’ye evlenme teklif etmişti. Sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağı konuşulan Alman futbolcu Gündoğan’ın adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.