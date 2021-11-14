İlkay coştu Almanya kazandı
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Ermenistan'ı 4-1 mağlup ederek, elemeleri 27 puanla tamamladı. Panzerlere galibiyeti getiren golleri Kai Havertz, İlkay Gündoğan (2) ve Jonas Hofmann attı.
Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'ndaki son maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.
Panzerlere galibiyeti getiren golleri 15'te Kai Havertz, 45 ve 50'de İlkay Gündoğan ile 64'te Jonas Hofmann kaydetti.
Ermenistan'ın tek golü 59'da Henrikh Mkhitaryan'dan (pen.) geldi.
Almanya bu sonuçla grubu 27 puanla zirvede tamamlarken, Ermenistan ise 12 puanla 4. sırada yer aldı.