İlk ve ortaöğretimde yeşil vatan seferberliği

Muhammet Kutlu Ankara

CHP ve bozguncu “dostlarının” 2013 yılı Mayıs ayında, üç-beş ağacı bahane ederek ülkeyi yangın yerine çevirdiği Gezi olayları hafızalardaki tazeliğini korurken, Türkiye orman alanlarının artışı ve “Yeşil Vatan” doktrini ile göz kamaştırıyor. Akit’e yaptığı özel açıklamada “Yeşil Vatan” doktrininin kodlarını aktaran Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yönetiminde oluşturulan Yeşil Vatan doktrini ile Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 29’unu teşkil eden orman alanının 2023 yılında yüzde 30’a ulaştırılacağını kaydetti.

8 yılda 96 milyon fidan

Karacabey, şunları dile getirdi: “Yeşil Vatan doktrinini ise ilk ve ortaokul öğrencisi yavrularımız ile birlikte inşa ediyoruz. Başlattığımız proje ile her öğrencinin ilkokul birinci sınıftan, ortaokuldan mezun olana kadar her yıl bir ağaç dikmesini, ilk ve ortaokul süresince ise her öğrencinin toplam 8 fidanı toprakla buluşturmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda, her öğrencimize bir ağaç tohumu ve onu yetiştireceği bir saksı hediye ediyoruz. Yıl boyunca onu yeşertip fidan haline getiren öğrencilerimiz, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen törenle dikimini bizzat yapıyor. Böylece öğrencilerimize hem doğayı sevdiriyoruz, hem de sahip çıkmasını sağlıyoruz. Ortalama 12 milyon civarında ilk ve ortaokul öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında, 8 yılda 96 milyon fidanı minik öğrencilerimizle birlikte toprakla buluşturacağız.”

Guinnes rekoru getirdi

Türkiye’nin Mavi Vatan yüzölçümünün 462 bin kilometrekare olduğunu hatırlatan Karacabey, bugün 227 bin 233 kilometrekare olan Yeşil Vatan’ın da, 2023 yılında 235 bin 68 kilometrekareye ulaşacağının müjdesini verdi.

Ülkemizde yapılmış olan yoğun ağaçlandırmalarla, son 19 yılda, Cumhuriyet’in ilanından 2002 yılına kadar yapılan ağaçlandırmadan, yıllık ortalama 15 kat daha fazla ağaçlandırma yapıldığını aktaran Karacabey, şöyle devam etti: “Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2020 yılında açıkladığı raporda Türkiye’nin orman alanını artıran ülkeler arasında Avrupa’da 1’inci, dünyada 6’ncı, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında ise Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü olduğu bildirildi. Orman alanlarımızın artırılmasına büyük önem veren Sayın Cumhurbaşkanımız, 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etti ve son 2 yıldır bizzat iştirak etti. 11 Kasım 2019 Milli Ağaçlandırma Günü’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla dünyada bir saat içerisinde tek noktada en çok fidan dikerek 303 bin 150 fidanla Guinness rekoru kırdık ve tescil ettirdik. 2020 yılında ise, pandemi sürecini göz önünde bulundurarak daha az kalabalıklar halinde ama 81 ilimizde ve bütün ilçelerimizde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirdik. Bu etkinliği uluslar arası hale getirerek 28 ülke ile birlikte gerçekleştirdik. Hedefimiz bunu dalga dalga bütün dünyaya yaymak. Çünkü iklim değişikliğinin ve kuraklığın panzehiri ormanlardır.”

2023’te ülkenin yüzde 30’u yeşil

“Biz ormanlarımızı, doğamızı atalarımızdan miras aldığımız kadar gelecek nesillerden de ödünç aldık” diyen Karacabey, şunları ifade etti: “Bu bilinçle son 19 yılda orman varlığımızı 2.1 milyon hektar artırdık. 2023 hedefimiz ise ülke yüzölçümünün yüzde 30’una denk gelen 23.4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır. Bilindiği gibi ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede de dünyada birinci sırada bulunuyor. Ormanlarımızın gelecek nesillerden emanetçisi ve hizmetkarı olan Orman Genel Müdürlüğü olarak ormanlarımızı hem artırıyoruz, hem de korumak için canla başla çalışıyoruz.”