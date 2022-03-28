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Oruç İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İlk teravih namazı saat kaçta?
Oruç

İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İlk teravih namazı saat kaçta?

Teravih namazı 1. gün ne zaman kılınacak? 2022 ilk teravih ne zaman 2022 saat kaçta? soruları mübarek Ramazan ayının girecek olması nedeniyle bir hayli merak ediliyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasından biri de teravih namazıdır. Teravih namazı ne zaman kılınır? Teravih namazı, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile bir namazdır. Peki İlk teravih namazı ne zaman? Teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:01:00 - 2022-03-28 14:12:23
İlk teravih namazı ne zaman kılınacak? İlk teravih namazı saat kaçta?

Ramazan'a çok kısa bir süre kaldı. 2022'in ilk teravih namazı hangi gün kılınacak? Teravih namazı kaç rekattır? sorarı 11 ayın sultanı Ramazan ayının girecek olması hasebiyle bir hayli merak edilmeye başlandı. Teravih namazı, ilk sahura kalkılacağı gecesi yatsı namazından sonra vitrin önünden kılınır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) teravih namazına ilişkin olarak “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı kaçar rekat kılınır?

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazı yirmi rekat olarak kılınmakta.

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İlk teravih ne zaman 2022 saat kaçta?

Diyanet dini günler takvimine göre, 2022 Ramazan ayı bu sene 2 Nisan’da başlayacak. 1 Nisan”’ı 2 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. 30 Nisan Cumartesi günü ise Ramazan ayının son günüdür. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Türkiye geneli ilk teravih namaz 1 Nisan Cuma günü kılınacak.

İstanbul'da ilk teravih namazı saat kaçta?

İstanbul'da ilk teravih namazı 20:58'de,

Ankara'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Ankara'da ilk teravih namazı saat 20:40'ta

İzmir'de ilk teravih namazı saat kaçta?

İzmir'de ilk teravih namazı saat 21:00'de

Antalya'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Antalya'da ilk teravih namazı saat 20:43'te kılınacak.

Adana'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Adana'da ilk teravih namazı saat 20:25'te kılınacak.

Diyarbakır'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Diyarbakır'da ilk teravih namazı saat 20:07'de kılınacak.

Bursa ilk teravih namazı saat kaçta?

Bursa'da ilk teravih namazı saat 20:56'da kılınacak.

Hatay ilk teravih namazı saat kaçta?

Hatay'da ilk teravih namazı saat 20:20'da kılınacak.

Muğla ilk teravih namazı saat kaçta?

Muğla'da ilk teravih namazı saat 20:53'te kılınacak.

Trabzon'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Trabzon'da ilk teravih namazı saat 20:15'te kılınacak.

Konya'da ilk teravih namazı saat kaçta?

Konya'da ilk teravih namazı saat 20:38'de kılınacak.

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