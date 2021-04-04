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İSLAM İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor 2021
İSLAM

İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor 2021

Ramazan hangi gün başlıyor? Mübarek ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi ramazan ayının ne zaman başlayacağını, ilk sahura hangi akşam kalkılacağını araştırıyor. Peki, ilk sahur ne zaman? Ramazan ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:45:00 -
İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor 2021

Ramazan bayramı ne zaman 2021 | Mübarek ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bir yandan ramazan hazırlığı yapılırken bir yandan da hangi gün sahura kalkılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan ne zaman?

İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor 2021

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. 13 Nisan Salı ilk oruç tutulacak bu sebeple pazartesiyi salıya bağlayan gece sahura kalkılmış olacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021’de sona erecek. 13 Mayıs,14 Mayıs ve 15 Mayıs'ta ramazan bayramı idrak edilecek.

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