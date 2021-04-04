Ramazan bayramı ne zaman 2021 | Mübarek ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bir yandan ramazan hazırlığı yapılırken bir yandan da hangi gün sahura kalkılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan ne zaman?

İlk sahur hangi gün? Ramazan ne zaman başlıyor 2021

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. 13 Nisan Salı ilk oruç tutulacak bu sebeple pazartesiyi salıya bağlayan gece sahura kalkılmış olacak. Ramazan ayı 12 Mayıs 2021’de sona erecek. 13 Mayıs,14 Mayıs ve 15 Mayıs'ta ramazan bayramı idrak edilecek.