İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka'ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka'ya girdi

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölgede kontrolü sağladı. Ordu, Deyr Hafir’den sonra Meskene’yi de kontrolüne alırken, il sınırlarına girdiği Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.

Suriye'nin kuzeyinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir’den sonra Meskene’yi de kontrolüne alırken, il sınırlarına girdiği Rakka'nın güneybatısında tahkimat yapıyor.

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Rakka il sınırlarında konuşlu Dibsi Afnan beldesinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Açıklamada, Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde kontrol alanını genişletmeye devam ettiği belirtilerek, birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi.

Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında 34 köyün kontrol altına alındığını, 200’den fazla YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde geçişine izin verildiğini daha önce duyurmuştu.

Ordu birliklerinin sabah saatlerinde Halep kırsalındaki Hümeyme köyüne giriş yapmak üzere sevk edildiği, ilk birliklerin ise Deyr Hafir’den başlayarak Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelere girdiği bildirilmişti.

Öte yandan, terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının saat 07.00 itibarıyla Deyr Hafir ve Meskene’den çekilerek Fırat Nehri’nin doğusuna geçeceğini açıklamıştı.

Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetmişti.

