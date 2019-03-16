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İlgezdi'den 'Battal boy' itiraflar

Rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Battal İlgezdi, Kadıköy Belediyesi ile ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:43
İlgezdi'den 'Battal boy' itiraflar

Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan ve 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen CHP'li Battal İlgezdi, Kadıköy Belediyesi'nin bulunduğu alanda bir metrekare yeşil alanın bulunmadığını, Kadıköy Belediyesi'nin borçlarından dolayı kendilerine haciz uyguladığını söyledi.

İşte Battal İlgezdi'nin itiraf gibi açıklamaları:

Hamdolsun ona da yar olmadı Kadıköy

400 milyar liralık borcu biz aşağıya çeke çeke 40 milyon TL'ye indirdik. Sağolsun Kadıköy Belediye Başkanı hacizi koydu, İller Bankası'ndan gelen parayı tahsil etti bize. Yani adaletin bu, hamdolsun ona da yar olmadı Kadıköy.

Bir metrekare yeşil alan yok

Geldik belediye binası yapıcam Kadıköy Belediyesi bütün mülkleri buradan satmış aşağıya caddeye yatırmış. Bir metrekare yeşil alan yok, park yapacak yerimiz yok.

Görevden alınmıştı

Kanuna aykırı tüm işlemler için belediyeyi ve kamu gücünü kullanandığı ve devlet ihale yasasına aykırı işlemlerden dolayı görevini kötüye kullandığı, ihaleye fesat karıştırdığı ve haksız mal edinme ile gerçeğe aykırı belge düzenlenmesine göz yumulması fiillerini işlediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:43
  1. Battal İlgezdi
  2. Kadıköy Belediyesi
  3. Kadıköy
  4. CHP
  5. İller Bankası
  6. İçişleri Bakanlığı

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