İletişimi geliştirmek için birkaç teklif

İletişimi geliştirmek için yapılacak birkaç teklif:



Çocuklarınıza gerçekten düşünceleriyle ilgili olduğunuzu gösterin. Onlarla ilgilendiğinizi belli ederseniz, onlar da görüşlerini, neler hissettiklerini rahatça sizinle paylaşacaktır.



Çocuklara, cevapları sadece “Evet/Hayır” olmayacak, yoruma dayalı sorular sorun.



Paylaşımlarınız arttırın. Mesela evde bir eşyanın yerini değiştirecekseniz oğlunuzun/kızınızın görüşünü de alın.



Beden dilini gözlemleyin. Şayet konuşurken boşluğa bakmaya başlamışsa, saçma sapan cevaplar veriyorsa sıkılmış demektir. Ya konuşmayı bitirin ya da onun dikkatini çekebilecek başka bir konu açın.



İyi bir dinleyici olmanın önemli şartlarından biri, kendini karşındakinin yerine koymaktır. Okuldan canı sıkkın gelen çocuğunuzun duygularını ifade etmesine izin verin. Mesela “Bugün matematik dersin vardı değil mi?” Derste seni kızdıran bir şey mi oldu? Kızgın gibisin” diyerek konuyu açabilirsiniz.



Duygularını tanımlayabilmesi için yardımcı olun. İnsan ilişkileri monoloğa değil, diyaloğa dayanmalıdır. Yaşadığınız olayları, konuları, kaygıları paylaşmalısınız. Diyalog eksikliğinizi görüp tamamlarsanız, daha mutlu bir beraberlik sizi bekler.